16″ MacBook s M3 podporuje ultra rychlé nabíjení. Má to ale háček

Nové MacBooky Pro konečně podporují rychlé dobíjení i přes USB-C

Potřebujete k tomu jen výkonný adaptér a správný kabel

Ten oficiální ale skrývá nepříjemné tajemství

Dlouhá výdrž a rychlé nabíjení jsou jedním z poznávacích znaků MacBooků od Applu. V minulých generacích z let 2021 a 2022 dostaly Pro modely s novým čipsetem od Applu rychlé nabíjení o výkonu 140 W, nicméně pro tento výkon museli uživatelé využít MagSafe 3 kabel. V případě, že by pro dobití chtěli použít standardní USB-C, museli se spokojit „pouze“ se 100W nabíjením. Leckdo by očekával, že stejná situace nastane také u nejnovějšího 16″ MacBooku Pro s čipsetem M3, nicméně opak je pravdou.

MacBooky Pro konečně umí rychlé nabíjení přes USB-C

Apple totiž své zákazníky překvapil tím, že nejnovější MacBook Pro lze rychle dobíjet také skrze USB-C, tedy plnými 140 W. Při běžném používání takto rychlé dobíjení nejspíše nebude potřeba, avšak pokud jste často na cestách a máte jen omezený přístup k nabíječce, jistě se takto vysoký výkon hodí. O této možnosti sice Apple oficiálně informuje na aktualizovaných stránkách podpory, avšak příliš se s tím nechlubí.

Pro to, abyste mohli využít rychlé dobíjení skrze USB-C, potřebujete nejen dostatečně výkonný adaptér, který zvládá více než 140 W a také příslušný kabel. Jistě není náhodou, že v září začal Apple prodávat toto oficiální příslušenství, které zvládne nabíjení až 240 W, za cenu 890 korun na svých webových stránkách. Rychlé nabíjení skrze oficiální kabel má nicméně také svá úskalí – sice zvládne rychlé dobíjení, avšak soubory můžete skrze něj přenášet pouze rychlostí podle standardu USB 2.0, tedy 480 Mbit/s.