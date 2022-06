10 aplikací, které potřebujete mít v telefonu, než vyrazíte na dovolenou

Léto přišlo s nebývalou intenzitou a pomalu nám začíná čas dovolených

Jaké aplikace pravidelně používáte v rámci letního volna?

My doporučujeme třeba Revolut, Tripadvisor a mnoho dalších

Stejně jako na blížící se dovolenou připravujete svou peněženku, auto nebo lednici, je nutné nachystat si i smartphone. Doporučíme vám rovnou deset aplikací, které by vám na dovolené v telefonu neměly chybět, protože vám ušetří mnoho starostí s přípravou, ale také s fungováním v cílové destinaci.

1. PackPoint

Ještě než vyrazíte, je potřeba samozřejmě zabalit kufry. Pokud i vás každoročně trápí, že nevíte, co všechno vzít s sebou a máte přímo panický strach z toho, že něco zapomenete, vyzkoušejte chytrého asistenta v telefonu. Aplikace PackPoint vám podle toho, kam jedete a co tam chcete dělat poradí, co si přibalit do zavazadel.

2. Booking.com

Pokud vyrážíte na dovolenou a nemáte ještě vybrané ubytování (což doporučujeme dělat s velkým předstihem), určitě se vám bude hodit aplikace Booking. Tak si můžete vybrat z rozličných lokalit v cílové destinaci, hotel nebo pokoj u někoho v bytě či domě. Velmi podobně fungují i další služby, jako třeba Airbnb, takže klidně zkuste alternativy.

3. Waze

Pro navigaci v autě existuje hned několik velmi povedených aplikací – třeba i předinstalované Google Mapy a Apple Mapy. Většina ostřílených řidičů by vám však doporučila Waze. Pokud cestujete na dovolenou autem, neváhejte Waze vyzkoušet. Oblíbený je zejména kvůli schopnosti nahlašovat nenadálé události na silnici v reálném čase. Ostatní řidiči vás tak mohou upozornit na kolony, autonehodu, opravy na silnici nebo i policejní hlídku.

4. Uber

Pokud ale cestujete letadlem, určitě se vám bude hodit aplikace pro smluvní přepravu osob, respektive taxi, abyste se v pořádku dopravili z letiště do centra města. I těch je celá řada. V Česku je oblíbený Uber, který funguje i ve spoustě evropských metropolí. Zadáte cíl jízdy, vyberete tarif (liší se kvalitou vozidel a případných dodatkových služeb) a rovnou v aplikaci zaplatíte. Anebo můžete ušetřit a jet z letiště městskou hromadnou dopravou.

5. Revolut

Když už byla řeč o placení, určitě budete potřebovat směnit peníze za měnu státu, kam máte namířeno. Služba Revolut nabízí velmi výhodné směnné kurzy, vysokou stabilitu a rychlost služeb (peníze můžete směnit klidně při čekání ve frontě v supermarketu) a k registraci rovnou dostanete také fyzickou platební kartu, případně můžete využít jen tu virtuální a zapojit ji do platební aplikace.

6. Tripadvisor

Také aplikací na všemožné hodnocení je nespočet. My doporučujeme Tripadvisor, protože má vůbec největší uživatelskou základnu (téměř půl miliardy aktivních uživatelů) a také nejpříjemnější uživatelské rozhraní. Samozřejmě ale vyzkoušejte, co je vám nejvíce po chuti. K dalším velikánům patří Yelp nebo Forsquare.

7. Google Překladač

Aplikace, která vám přeloží cizí jazyk, se vám bude na dovolené za hranicemi ČR hodit téměř stoprocentně. Vyzkoušejte Google Překladač, nabízí totiž kromě běžného překladu slovíček i překlad z fotky, z fotoaparátu v reálném čase, případně i překlad z hlasu. Pro přeložení sofistikovaných vět, nebo rovnou celého souvislého textu doporučujeme DeepL.

8. Flush

Flush je vůbec nejpoužívanější aplikací pro lokalizaci veřejných toalet na světě. Pracuje s hlavní navigační aplikací v telefonu a rovnou vám ukáže, kde najdete nejbližší použitelný záchod. Pochopitelně vám také zobrazí, zdali je potřeba za vykonání potřeby něco zaplatit, případně jestli potřebujete někde vyžádat klíče. A pakliže některou z těchto informací aplikace neobsahuje, můžete ji doplnit.

9. Pohlednice online

Máme tu také aplikaci od České pošty, která byla zmíněna v úvodu. Pohlednice online vám umožní jen z telefonu navrhnout unikátní pohlednici, použít vlastní foto, text a přímo v aplikaci také pohled zaplatit a odeslat za adresátem. Poštovní zaměstnanci pak váš výtvor vytisknou a doručí. Od jinak často kritizované České pošty je to přímo geniální nápad.

10. Záchranka

Aplikace Záchranka se vám bude hodit v krizových situacích. Ty sice na dovolené nikdo zažít nechce, pokud ale nastanou, je dobré být připraven. Skrze aplikaci můžete zavolat pomoc přes tísňovou linku, a to na Slovensku, v Rakousku a Maďarsku (kromě ČR, samozřejmě). Zároveň, při kontaktování aplikace rovnou odešle záchranářům vaši polohu, aby vás neměli problém najít i v hůře přístupných lokalitách.