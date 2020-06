Zkopírujte si fotky z Facebooku na Google. Pomůže vám s tím oficiální aplikace

Před několika měsíci vydal Facebook pro vybrané regiony nástroj na exportování fotografií a videí do oblíbené služby Fotky Google. Nyní největší sociální síť oznámila, že jej zpřístupnila pro všechny uživatele.

Uživatelé Facebooku by mohli v budoucnu svá multimédia ukládat i na cloudové platformy jiných společností – v dubnu jeho mluvčí uvedl, že lidé budou moci přenášet fotografie a videa do služeb společností, které se účastní iniciativy Data Transfer Project. Tento projekt založily předloni společnosti Facebook, Google, Microsoft a Twitter (loni se připojil Apple) s cílem usnadnit přesun dat z jedné služby do druhé.

Pokud tento oficiální nástroj od Facebooku chcete vyzkoušet, klikněte na tento odkaz. Pak už jen jako cíl vyberte službu Fotky Google a potvrďte.