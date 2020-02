Zkopírovat na počítači, vložit na telefonu. Windows 10 lépe spolupracují s novými Samsungy

Microsoftu to s vlastními smartphony příliš nevyšlo, a tak se snaží prosazovat svoje aplikace a služby na telefonech jiných značek. Asi nejviditelnější je spolupráce s korejským Samsungem, na jehož telefonech už v základu najdete spoustu předinstalovaných aplikací od redmondských vývojářů. Přítomná je i aplikace Váš telefon, skrze kterou je možné zrcadlit obraz z telefonu přímo na obrazovku počítače s Windows.

U nových smartphonů Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra a Z Flip tato aplikace přináší další příjemný benefit – meziplatformní schránku pro uložený text a obrázky o velikosti do 1 MB. Stačí tak zkopírovat nějaký obsah na počítači a vložit jej přímo v telefonu či naopak.

Access to phone clipboard requires special OEM integration, hence enabling it through our Link to Windows partnership with Samsung. Any feature that doesn't require special integrations we enable for all phones, such as the new 2K photo access.

— Roberto Bojorquez [Microsoft] (@bojorchess) February 15, 2020