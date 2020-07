Získejte Watch Dogs 2 zdarma. Stačí sledovat digitální tiskovku Ubisoftu

Už jen pár chvil zbývá do začátku digitální tiskové konference Ubisoft Forward, na níž francouzský vydavatel představí novinky z mnoha očekávaných her. Ubisoft se však rozhodl potěšit fanoušky ještě jiným způsobem, za sledování online prezentace bude rozdávat PC verzi povedené městské akce Watch Dogs 2 zcela zdarma.

Jak na to, ptáte se? Stačí, když se v průběhu živého přenosu přihlásíte do obchodu Uplay a poté budete sledovat tiskovou konferenci. Na to konto by se ve vaší virtuální knihovničce měl objevit nový titul – zmiňované pokračování Watch Dogs z roku 2016. Digitální prezentace se uskuteční dnes, tedy v neděli od 21.00.

Podrobnosti o novém Assassin’s Creed i představení Far Cry 6

Konferenci se však vyplatí sledovat bez ohledu na dárek v podobě Watch Dogs 2. Ubisoft zde odhalí další podrobnosti o očekávaném Assassin’s Creed Valhalla, nedávno představeném battle royale titulu Hyper Scape či třetím dílu zmíněných Watch Dogs, který nás zavede do technologiemi nasáknutého Londýna. Samozřejmě se dočkáme také zajímavých oznámení, intenzivně se spekuluje například o Far Cry 6.