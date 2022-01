Zima opět prověřuje elektromobily. Majitelé Tesel si stěžují na sociálních sítích

Už loni si mnozí uživatelé Tesly Model 3 a Model Y stěžovali na problémy s tepelným čerpadlem, které vedou ke zhoršení tepelného komfortu uvnitř vozu. Ačkoliv jsou nová tepelná čerpadla mnohem efektivnější a šetří energii, v minusových teplotách často selhávají.

Tesla tvrdila, že problém vyřešila vzdáleným updatem softwaru. Nyní je ale více než jasné, že problémy stále přetrvávají. Ačkoliv u nás zatím kruté mrazy nepřišly, v USA a v Kanadě už teploty dosahují i k -30°C a internet se plní stížnostmi majitelů na problémy s topením.

Tepelná čerpadla na Teslách vypovídají službu už kolem -15°C. Na displeji se rozsvítí chybová hláška a auto v podstatě přestane topit. To může pro některé uživatele z odlehlých lokací představovat i určité nebezpečí. V případě, že by někde uvízli bez funkčního topení v teplotách hluboko pod nulou, určitě to nebude příjemná situace.

Tesla zákazníkům tvrdí, že pracuje na dalším softwarovém updatu, patrně to ale nebude stačit. Jeden z majitelů Tesly Model Y Jimmy Yeung na Facebooku sdílel účet za servis nefunkčního topení. Ačkoliv jej sám neplatil, protože se na jeho vůz vztahovala záruka, výsledná částka sahala téměř ke 100 000 Kč.

Podle Tesly může za problémy led v mřížce pro přívod vzduchu, který později poškodí senzory tepelného čerpadla. Doporučuje se tedy před jízdou ve vozidle zatopit, aby led roztál, případně jej odstraňovat manuálně.