Zesnulý DJ AVICII má vlastní mobilní hru. Výtěžek z prodejů jde na výzkum duševního zdraví

Společnost Atari navázala spolupráci s vývojářským studiem Hello There Games a Nadací Tima Berglinga (DJ AVICII). Výsledkem je vydání rytmické mobilní hry Beat Legend: AVICII, která dává vzpomenout na největší hity (titul jich obsahuje celkem 15) předčasně zesnulého umělce. Hráči mají za úkol klikat na tlačítka, která se po vzoru hudebních her jako Guitar Hero neúprosně posunují směrem k obrazovce.

Hra se podle propagačních materiálů odehrává v „rytmických oblastech neprozkoumaného vesmíru“. Titul se prodává za 75 korun a dostupný je jak pro Android, tak iOS. Výtěžek z prodeje poputuje Nadaci Tima Berglinga, kterou po smrti nadaného hudebníka založila jeho rodina ve snaze podpořit výzkum duševního zdraví a prevenci proti sebevraždám mezi mladými lidmi. Tim 20. dubna 2018 ve svých 28 letech spáchal sebevraždu.