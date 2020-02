Zemřel Larry Tesler, vynálezce zkratek Ctrl+C a Ctrl+V

Zemřel americký počítačový vědec a průkopník v oblasti uživatelského rozhraní Larry Tesler, který se nejvíce proslavil vyvinutím počítačových funkcí cut, copy a paste, tedy česky vyjmutí, kopírování a vkládání. Bylo mu 74 let.

Tesler se narodil v New Yorku a počítačovou vědu vystudoval na Stanfordově univerzitě. Poté se nějaký čas věnoval výzkumu umělé inteligence a v roce 1973 začal pracovat v průkopnickém výzkumném středisku firmy Xerox PARC (Palo Alto Research Center). Zde vyvinul textový editor s názvem Gypsy a v rámci něj dnes již nepostradatelné funkce při práci s počítačem vyjmout, kopírovat a vložit.

V roce 1980 odešel do Applu, kde pracoval až do roku 1997. Zastával zde mnoho různých pozic včetně hlavního vědce (na té jednu dobu před odchodem z Applu působil jeho spoluzakladatel Steve Wozniak) nebo viceprezidenta projektu vlastní lokální sítě s názvem AppleNet, který byl nakonec zrušen.

Kromě toho, že přispěl ke vzniku nejznámějších produktů Applu (např. počítačů Macintosh a Lisa, tabletu Newton nebo mediálního přehrávače QuickTime), byl znám i svými snahami učinit software a uživatelská rozhraní co nejpřístupnějšími. Byl také zastáncem konceptu označovaného jako nemodální rozhraní, jehož myšlenkou bylo to, že program by neměl mít více „režimů“, ve kterých by akce uživatele dělala různé věci na základě toho, v jakém režimu uživatel právě je.

Po odchodu z Applu pracoval ve společnosti Stagecast Software, zabývající se vývojem vzdělávacího softwaru, a svou stopu zanechal také ve firmách Amazon, Yahoo a 23andMe. Od roku 2009 působil jako nezávislý konzultant pro oblast UX designu.