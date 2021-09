Zemřel Clive Sinclair, vynálezce revolučního počítače ZX Spectrum

Jen málokomu se povedlo zapsat se do dějin osobních počítačů tak výrazně jako britskému vynálezci Clive Sinclairovi. Ten byl znám především jako tvůrce osobního počítače Sinclair ZX Spectrum, nicméně na svém kontě měl například také kapesní televizi TV80, digitální hodinky Black Watch s „technologií integrovaného obvodu“ či dokonce elektrické vozidlo Sinclair C5.

Sinclair se narodil roku 1940 v anglickém městě Richmond. Lásku k technologiím měl v krvi – jeho otec i děda byli inženýři. Už na základní škole vynikal v matematice a fyzice a studoval například na škole St George’s College. Místo pokračování studií na vysoké škole se v osmnácti rozhodl začít podnikat, konkrétně prodával miniaturní elektronické soupravy.

Legendární počítač ZX Spectrum ho proslavil

Jeho největším úspěchem byl bezesporu osobní počítač ZX Spectrum z roku 1982. Jeho předností byl barevný displej a 16 kB RAM, v pozdějších verzích pak 128 kB RAM a zabudovaná disketová mechanika.

Ve Velké Británii se jednalo o jeden z nejlépe prodávaných mikropočítačů, kterého se celosvětově prodalo okolo 5 milionů kusů. Svou oblibu si našel především u hráčů, kteří jistě pamatují tituly jako Head Over Heels, Jet Set Willy či Skool Daze.

50 Games That Defined The ZX SPECTRUM 1982-1991

Watch this video on YouTube

I přes jeho lásku k technice a udělení rytířského titulu v roce 1983, se jí nikdy nenechal plně pohltit. Například internet a e-maily považoval za „otravné“, a proto je nepoužíval. „Byly to myšlenky a výzvy, které považoval za zajímavé,“ řekla Sinclairova dcera Belinda v rozhovoru pro The Guardian. „Když přišel s nějakým nápadem, nemělo podle něj smysl se ptát lidí, jestli to chtějí či nikoli, protože si to neumí představit,“ dodala Belinda.

Clive Sinclair, vynálezce jednoho z prvních osobních počítačů Sinclair ZX Spectrum, zemřel minulý čtvrtek na rakovinu ve věku 81 let.