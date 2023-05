Zdrcující průzkum: na iPhone z Androidu přechází nejvíce uživatelů za posledních 5 let

Apple má důvod k oslavám, uživatelé Androidu čím dál více vyhledávají jeho služby

Podíl uživatelů přecházejících z Androidu na iPhone oproti loňsku stoupl o 5 %

Společnost Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) přinesla průzkum týkající se toho, jací lidé si kupují iPhone – respektive z jakých mobilních platforem přechází na stranu nakousnutého jablka. Je logické, že až 83 % lidí, kteří si koupí iPhone, přechází přímo ze staršího modelu. Drtivá většina uživatelů iPhonu tak chce setrvat v ekosystému.

Jenomže z konkurenčního systému Android (který má také velmi pevné jádro uživatelů) přejde na iPhone hned 15 % zákazníků. Znamená to, že každý šestý zákazník Applu dosud používal Android. Statistika je však zajímavá zejména z historického hlediska. Takto vysoká míra přechodu z Androidu na iPhonu byla totiž naposledy v roce 2018.

Vloni, respektive až do roku 2020, činil podíl zákazníků přecházejících z Androidu na iPhonu asi 10 %. To by znamenalo, že každý desátý zákazník Applu se rozhodl pro přechod z Androidu. CIRP potvrzuje rekord za poslední roky, nicméně není jasné, kvůli čemu uživatelé letos přechází z Androidu na iPhone více než před lety.

Finanční ředitel Applu Luca Maestri řekl, že největší úsilí vkládají především na trhy, kde je nižší podíl. To mimo jiné znamená, že na mnoha trzích může být podíl nových kupců iPhonu přecházejících z Androidu i více než 15 %.