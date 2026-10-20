Zdravotní hodinky změří tlak podobně jako klasický tlakoměr. Nově sledují jeho reakci na fyzickou zátěž

Nafukovací manžeta integrovaná přímo do řemínku umožňuje měřit krevní tlak podobným principem jako klasický pažní tlakoměr. Huawei Watch D3 k tomu přidávají 24hodinové monitorování a rychlou kontrolu několika dalších zdravotních ukazatelů v rámci Health Glance. Vybraná data lze navíc sdílet s rodinou a při neobvyklých hodnotách může systém blízké upozornit v reálném čase.
Huawei Watch D3 jsou univerzálními hodinkami pro každodenní nošení s ultratenkým designem, a hlavně rozsáhlými zdravotními funkcemi včetně spolehlivého měření krevního tlaku. Užitečnou novinkou je také měření tlaku před i po cvičení, které umožňuje uživateli mít přehled o jeho změně v závislosti na pohybové aktivitě. Nechybí ani více než 100 sportovních a tréninkových režimů.
Tlak lze kontrolovat v několika režimech
Huawei Watch D3 umožňují měření krevního tlaku pomocí miniaturní nafukovací manžety zabudované přímo v řemínku. Využívají oscilometrickou metodu, stejný princip jako klinické pažní tlakoměry, a ve spojení s přesným senzorem a adaptivním algoritmem zajišťují spolehlivé měření při minimálním kontaktu s pokožkou. Zařízení dokáže měřit tlak v různých typech prostředí: doma, v práci, při jízdě v autě nebo při cvičení.
Hodinky nabízejí tři režimy: jednorázové měření, 24hodinové ambulantní monitorování (ABPM) a měření před cvičením a po něm. Jsou navrženy tak, aby si poradily i se specifickými podmínkami, jako je slabý puls, silnější tuková vrstva na zápěstí nebo tuhé tepny spojené s arteriosklerózou.
Hlavní novinkou je možnost měření krevního tlaku před a po cvičení. Pokud je před tréninkem tlak vysoký, zobrazí se varování a doporučení vyhnout se namáhavému cvičení. Pokud je výrazně zvýšený i po tréninku, doporučí zvážit intenzitu dalšího cvičení.
Huawei Watch D3 také nabízí rozsáhlé přehledy vývoje krevního tlaku a zdravotní doporučení. Nenahrazují odborné lékařské vyšetření, mohou však poskytnout doplňující údaje pro sledování zdravotního stavu, například během rekonvalescence. Výsledky je vždy vhodné konzultovat s lékařem.
Za minutu zvládnou až jedenáct ukazatelů
Kromě měření krevního tlaku nabízejí Huawei Watch D3 také sledování EKG, okysličení krve, spánku a celkové kondice. Funkce Health Glance během jedné minuty vyhodnotí až jedenáct zdravotních ukazatelů z oblasti kardiovaskulárního, respiračního a endokrinního systému. Sleduje například srdeční tep, okysličení krve, stres, teplotu pokožky nebo arteriální ztuhlost. Souhrnnou zdravotní zprávu následně najdou uživatelé v aplikaci Huawei Health.
Funkce Health Insights propojuje dlouhodobé údaje o zdraví se spánkem a fyzickou aktivitou. Systém TruSense sleduje ukazatele šesti tělesných systémů včetně emočního zdraví. Pomocí senzorů a vlastních algoritmů vyhodnocuje srdeční frekvenci, aktivitu autonomního nervového systému i míru stresu.
Sledování spánku zajišťuje technologie Huawei TruSleep, která zaznamenává jeho jednotlivé fáze, dobu usínání a probouzení i noční dechové vzorce. Dokáže také upozornit na možné nepravidelnosti dýchání. Údaje o spánku se propojují s informacemi o krevním tlaku a pohybové aktivitě, což pomáhá lépe vyhodnocovat výsledky 24hodinového monitorování tlaku (ABPM).
Na neobvyklé hodnoty mohou upozornit i blízké
Funkce Health Community umožňuje propojit Huawei Watch D3 s rodinou a blízkými přáteli a sledovat jejich zdravotní stav na dálku. Uživatelé mohou zobrazit krevní tlak, srdeční frekvenci, denní počet kroků i zprávy Health Glance. Pokud se u některého člena objeví neobvyklé hodnoty, například zvýšený krevní tlak nebo změny srdeční frekvence, hodinky odešlou upozornění v reálném čase. Funkce tak může pomoci včas rozpoznat možné odchylky a upozornit blízké, aby v případě potřeby vyhledali lékařskou pomoc, zejména pokud se dlouhodobě potýkají s chronickým onemocněním, jako je hypertenze.
Přes 100 režimů doplňuje golf i trailový běh
K udržení zdravého životního stylu pomáhá více než 100 sportovních a tréninkových režimů, včetně nových funkcí, jako jsou mini-tréninky, golf, lyžování nebo trailový běh. Golfisté mohou využít režimy Driving Range pro analýzu švihu a Golf Course pro zobrazení vzdálenosti k jamkovišti či překážkám. K dispozici jsou mapy více než 17 000 golfových hřišť po celém světě. Běžci ocení přednastavené tréninkové plány pro začátečníky i přizpůsobitelnou obrazovku s údaji o tréninku, která zobrazuje například běžecké metriky a zóny srdeční frekvence v reálném čase. Integrovaný satelitní systém GNSS navíc zaznamenává trasy při venkovních aktivitách, jako jsou běh, cyklistika nebo chůze, a umožňuje sledovat průběh pohybu na mapě.
Tenčí tělo a až šest dní bez nabíječky
Moderní design Huawei Watch D3 je inspirovaný barvami i texturami přírody. Hodinky jsou dostupné ve třech elegantních provedeních: černém, bílém a odstínu moka s ultratenkým tělem, displejem s jasem až 3000 nitůl i lehčím řemínkem.
Tělo Huawei Watch D3 má tloušťku pouhých 11,3 mm a hmotnost jen 40 g, díky čemuž jsou výrazně tenčí a elegantnější než D2. V kombinaci s mimořádně úzkým řemínkem s nafukovací manžetou o šířce 25,5 mm hodinky dále snižují tlak na zápěstí a zůstávají lehké a pohodlné i během noci. Konstrukce hodinek zároveň nabízí stupeň krytí IP68, který zajišťuje ochranu před deštěm a běžným kontaktem s vodou. Kvůli integrované nafukovací manžetě však nejsou určené pro plavání ani sprchování. Elegantní design doplňuje baterie s výdrží až šest dní při běžném používání.
Cena a dostupnost
Huawei Watch D3 pořídíte na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Doporučená cena je 10 999 Kč. Do 29. listopadu budou hodinky v rámci uváděcí nabídky dostupné se slevou 10 %.