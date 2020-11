Zbytečnost, nebo praktická pomůcka? Panasonic vyvinul vysavač na sluchátka, která spadla do kolejiště

Stává se vám, že vám občas vypadnou z uší bezdrátová sluchátka? Pokud se to stane někde na ulici nebo v přírodě, máte velkou šanci sluchátko najít a nezpůsobit si ztrátu. Pokud vám ale sluchátko spadne do kolejiště při nastupování do vlaku nebo do metra, máte zaděláno na problém; pokus o vysvobození je velmi nebezpečný a riskujete při něm mnohem více než jen ztrátu sluchátka.

Japonci vynalezli vyzvedávač sluchátek z kolejí

I když se to může v našich končinách zdát jako nepříliš obvyklý problém, východojaponská železniční společnost JR East má zjevně se zachraňováním bezdrátových sluchátek z kolejiště větší zkušenosti. Její zaměstnanci byli donedávna vybaveni mechanickým nástrojem, který dokázal drobné předměty z prostoru pod nástupištěm vyzvednout, ovšem manipulace s ním byla obtížná. Z tohoto důvodu japonské dráhy společně s firmou Panasonic vyvinuly speciální „vysavač“ určený právě k vyzvedávání sluchátek z kolejí. Práce s ním jde podle prvních testů výrazně rychleji.

Tento problém navíc neřeší pouze v Japonsku. V kolejišti newyorského metra prý bývá nalezeno tolik sluchátek, že jeho provozovatel dokonce zvažuje přidat do staničního hlášení upozornění, aby si lidé při výstupu a nástupu do soupravy vytáhli sluchátka z uší. Nezřídka se totiž stává, že nešťastníci se pouštějí hledat své pecky od kolejí, čímž ohrožují své životy. Zaměstnanci newyorského metra těmto vpádům do kolejiště zabraňují a na konci každého dne ztracená sluchátka sbírají.