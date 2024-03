Umělá inteligence Claude 3 nastavuje novou laťku, překonává i ChatGPT 4

Anthropic vyrukoval s novou verzí svého chatbota Claude, tentokrát už ve verzi 3

Claude 3 má navíc tři různé verze: malý a bleskový Haiku, standardní Sonet a největší a nejlepší Opus

A právě Opus by měl být podle testů Antrhopicu lepší než ChatGPT 4

Jedna z nejzajímavějších AI firem, Anthropic, se teď vyšvihla se zbrusu novou verzí svého oblíbeného chatbota Claude. Už verze 2 byla velice schopná a v některých ohledech minimálně srovnatelná s ChatGPT 3,5 a teď je na světě Claude 3.

Tři verze

Nová sestava se skládá ze tří modelů: Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet a Claude 3 Opus, z nichž každý je navržen tak, aby vyhovoval různým požadavkům na rychlost, inteligenci a hospodárnost. Modely jsou nyní dostupné prostřednictvím rozhraní Claude API a platformy claude.ai, dostupné ve 159 zemích včetně Česka, přičemž modely Opus a Sonnet jsou již na trhu a model Haiku by měl být uveden na trh v nejbližší době.

Opus, nejpokročilejší model v této řadě, vyniká schopností zajistit téměř lidské porozumění a plynulost v široké škále kognitivních úloh. Opus by měl vykazovat výjimečný výkon ve znalostních testech na úrovni vysokoškoláků a absolventů, v základních matematických úlohách a dalších úlohách, čímž nastavuje nové měřítko pro AI modely. Claude 3 by měl být také schopen provádět komplexní analýzy, vytvářet obsah a vést vícejazyčnou konverzaci, a to s rozšířenými schopnostmi ve španělštině, japonštině i francouzštině.

Rychlejší, lepší

Claude 3 vykazuje také vyšší rychlost zpracování, nižší míru odmítnutí a vyšší přesnost odpovědí. Jsou také vybaveny pokročilými schopnostmi „vidění“, které dokáží interpretovat fotografie, grafy a technická schémata.

Uvedení modelů Claude 3 tak v praxi znamená další skok ve schopnostech generativní umělé inteligence a podle oficiálně zveřejněných testů by měl být ten nejlepší model Claude 3 Opus i o fous lepší, než ChatGPT 4.

Bohužel pro nás je Opus ale dostupný pouze v rámci předplatného a to v Česku dostupné prozatím není. Vyzkoušet si ale můžete bez problémů nový standardní model Sonet, který je na většinu běžných textových úkonů víc než dostačující.

Stačí?

Při pohledu na tabulky s výsledky testů zveřejněné přímo Anthropicem je ale jasně vidět, že standardní model Sonet za ChatGPT 4 nezaostává zase o tolik a v porovnání s taktéž bezplatně dostupným ChatGPT 3,5 by měl být ve spoustě věcí výrazně lepší.

Pokud tak chcete kvalitního bezplatného AI chatbota, může být pro vás právě standardní model Sonet možná tou nejlepší volbou. Na druhou stranu testy jsou jedna věc, zatímco praktické použití je věc druhá, a tak nezbývá než si modely vyzkoušet na vlastní kůži, na vlastních osobních či pracovních případech a sami uvidíte, který vám sedne víc.

Poznáte realitu od umělé inteligence? Vyzkoušejte náš unikátní kvíz

Váš výsledek Skvělé!👏 V tomto kvízu jste uspěl(a). U více než 70 % otázek jste dokázal(a) odpovědět správně a rozpoznat, zda šlo o fotografii nebo dílo AI ✅ Ajajaj! V kvízu jste chyboval(a) u více než 30 % otázek. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepšího skóre. Držíme vám palce!😉 #1. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #2. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #3. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #4. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #5. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #6. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #7. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #8. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #9. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #10. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #11. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #12. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #13. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #14. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #15. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #16. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #17. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #18. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #19. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #20. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #21. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #22. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #23. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #24. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #25. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #26. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #27. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #28. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #29. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Další #30. Kdo je autorem tohoto obrázku? fotograf fotograf umělá inteligence umělá inteligence Vyhodnotit kvíz