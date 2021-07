Zažijte vřavu první světové války. Stahujte zdarma neúprosnou střílečku Verdun

Jak se již stalo dobrým zvykem, také tento týden jsme se od Epic Games Storu dočkali dvojice her zdarma ke stažení. Příznivci realistických a nemilosrdných stříleček se vydají do zákopů první světové válce ve hře Verdun, zatímco pro milovníky žánru tower-defence je připraven titul Defence Grid: The Awakening.

Verdun

Verdun je autentická multiplayerová střílečka z první osoby zasazená do období první světové války. Plná verze vyšla v roce 2015, více než rok po vstupu do předběžného přístupu na Steamu.

Verdun Trailer

Hráči se proti sobě střetnou ve velkolepých bitvách na území Francie a Belgie, přičemž nechybí historicky přesná zbraňový arzenál, autentické uniformy a zkrátka vše, co umocňuje atmosféru jedno z největších válečných konfliktů v dějinách.

Defence Grid: The Awakening

Defence Grid: The Awakening sice vyšel už v roce 2008, stále se však jedná o poctivý kousek z žánru tower-defence, ve kterém musíte bránit základu před invazí mimozemšťanů, k čemuž vám poslouží bohatý inventář všemožných střílen a opevnění.

Defense Grid : The Awakening Trailer

Nabídka platí do 29. července, kdy ji vystřídá zbrusu nová dvojice titulů – propracovaná železniční simulace Train Sim World 2 a zběsilá střílečka Mothergunship, ve které se proti hordám nepřátel postavíte s vlastnoručně vytvořeným arsenalem zbraní.