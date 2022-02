Zastavte v Rusku prodej produktů a služeb, žádá Ukrajina Apple

Vicepremiér a ministr pro digitální transformaci Ukrajiny Mykhailo Fedorov vyzval v otevřeném dopise ředitele Apple Tima Cooka o podporu. Ta má spočívat v úplném zastavení prodeje produktů a služeb v Rusku.

Ukrajina žádá Apple: odstřihněte celé Rusko od jablečných produktů a služeb

Podle Mykhaila Fedorova by měl ruský utrpět značné ztráty, a to nejen po vojenské stránce. V roce 2022 mají významné slovo moderní technologie, jejichž omezení v Rusku by mohlo mít větší vliv než tanky, raketomety a řízené střely. Z tohoto důvodu žádá ukrajinský vicepremiér úplné zastavení prodeje všech produktů a služeb Apple v Rusku, a to včetně blokování přístupu do App Store.

Fedorov doufá, že tyto kroky by mohly přimět mladé a aktivní obyvatele Ruska k proaktivnímu hanobení vojenské akce. Společnost Apple zatím na požadavky Ukrajiny nereagovala, už dříve však Tim Cook prohlásil, že učiní vše, co může, aby podpořil své týmy na Ukrajině a místní humanitární úsilí.

Apple v Rusku provozuje online obchod se svými produkty, stejně tak zde nabízí aplikace v rámci upraveného obchodu App Store. Ten se od tohoto globálního liší tím, že podle ruského práva zdůrazňuje aplikace vytvořené místními vývojáři. Apple měl také v plánu otevřít v Moskvě místí obchodní kancelář, neboť ruské právo vyžaduje fyzické zastoupení zahraničních technologických společností.