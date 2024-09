Zapomeňte na Qi, přivítejte Ki! Nový systém bezdrátového dobíjení otevírá netušené možnosti

Organizace Wireless Power Consortium představila nový standard pro bezdrátové dobíjení Ki

Ten disponuje výkonem až 2200 W a funguje skrze materiály jako křemen či mramor

Prvních spotřebičů bychom se mohli dočkat už koncem letošního roku

Technologičtí nadšenci si jistě vzpomenou na dobu, kdy se mezi sebou přetahovaly dva standardy bezdrátového nabíjení, konkrétně Qi od Wireless Power Consortium a řešení Power Matters Alliance. Ty doby jsou již dávno pryč a v současnosti v chytrých zařízeních najdeme pouze standard Qi, který využívají prakticky všichni. Nyní se ale na obzoru objevuje nový standard, který by mohl v budoucnu oblíbené Qi nahradit. Jeho název je Ki a opět za ním stojí Wireless Power Consortium, takže spíše než o konkurenci jde o nástupce.

Jsme na prahu malé revoluce v domácnostech?

Standard Ki se od současného Qi liší především v jedné podstatné věci. Zatímco Qi zvládne dobíjet jen akumulátory, přičemž po jejich vyjmutí ze zařízení je tento typ dodávání energie prakticky k ničemu, nový standard Ki umí dodávat zařízení energii i v případě, že neobsahuje žádnou baterii. To otevírá možnosti využití pro napájení například malých kuchyňských spotřebičů, jako jsou topinkovače či mixéry, které by tak nemusely mít přívodní kabel zapojený do elektřiny. Standard prozatím není k dispozici pro běžné spotřebitele, ale výrobci spotřebičů by mohli žádat o první certifikace ještě ke konci letošního roku.

Mnozí z nás již nyní využívají pohodlných bezdrátových nabíječek Qi a Qi2. Zařízení s Qi využívají princip elektromagnetické indukce, kdy se magnetické pole používá k vytvoření elektrického proudu, a umožňují tak, aby se menší elektronika snadno dobíjela bez toho, aniž by musela být připojena kabelem do elektrické sítě. Standard Ki také využívá elektromagnetickou indukci, avšak na rozdíl od Qi může přímo napájet zařízení bez nutnosti využití prostředníka, v tomto případě akumulátoru.

Druhým podstatným rozdílem je množství energie, které tento standard může využívat. Zatímco Qi se musí spokojit s 15 W, Ki zvládne využívat až 2200 W, čímž si bez problémů poradí i náročnějšími spotřebiči, jako jsou třeba horkovzdušné fritézy. Wireless Power Consortium předpokládá, že by cívky využívající standard Ki mohly být v budoucnu například součástí varných desek, čímž by se zvýšila jejich využitelnost, která je aktuálně omezena jen na ohřívání.

Zajímavostí je, že Ki zvládne bezdrátově přenášet elektřinu také přes materiály jako je granit, křemen, mramor či dokonce dřevo o tloušťce až 4 centimetry, díky čemuž by cívky mohly být zabudovány prakticky kamkoli v rámci kuchyně. „Výhody normy Ki umožní změnit představu o tom, jak lidé využívají kuchyň a spotřebiče v ní,“ říká Paul Struhsaker, výkonný ředitel Wireless Power Consortium. Nový standard ale myslí také na bezpečnost. Cívka využívající Ki spoléhá na technologii NFC, která ji informuje o tom, že se na ní nachází zařízení, do kterého má dodávat energii, takže nehrozí, že by se spustila sama od sebe. Standard také vyžaduje, aby povrch spotřebiče a desky nemohl být zahřán natolik, aby došlo ke vznícení či poškození.

Výrobci spotřebičů jako Philips či Miele již jsou členy Wireless Power Consortium, tudíž doufáme, že v příštím roce začnou být spotřebiče kompatibilní s Ki postupně uváděny na trh. Zatím nicméně žádný nebyl oznámen.