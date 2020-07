Zaměstnanci Fordu chtějí kvůli nepokojům zastavit výrobu policejních vozů. Firma to odmítá

Spojené státy platí již několik desítek let za mocnost, která do velké míry ovlivňuje dění ve světě. V posledních měsících a letech si však na svá bedra nakládá stále více, až by se mohlo zdát, že se zemi podlamují kolena. Kromě prvenství v počtu nakažených koronavirem se země po několika neuvážených zásazích policie zmítá i v rasových nepokojích. K tomu vede obchodní válku s Čínou, opouští světové organizace jako WHO a ve výčtu bychom mohli pokračovat dále.

Právě zmíněné nepokoje však vyvolávají aktuálně největší emoce. Proti policii se zvedla doslova tsunami nevole, která žádá potrestání nepřiměřených zásahů, které začaly zakleknutím George Floyda, který následně zemřel, postupně pak na povrch prosakovaly další fatální zásahy, jako například u Breonny Taylor. K bojkotu policie se pak přidal Amazon a svou technologii rozpoznávání obličeje zakázal jejím příslušníkům na rok používat. Podobně zareagoval i Microsoft.

Vedení firmy policii podporuje

Na okolnosti nyní reagují i zaměstnanci americké automobilky Ford, především členové sítě FAAN (Ford’s African Ancestry Network), která sdružuje pracovníky tmavé pleti. Ti žádají zastavení výroby policejních vozidel, která Ford vyrábí již desítky let. Touto částí svého businessu pokrývá automobilka dvě třetiny amerického trhu se speciálně upravenými vozidly pro bezpečnostní složky.

Výkonný ředitel Jim Hackett však v dopisu zaslaném zaměstnancům zastavení výroby odmítl, přičemž uvedl, že vozidla pomáhají policistům v jejich práci a žádné kroky podnikat nebude. Pracovníci však na společnost tlačí a na učinění rozhodnutí dávají termín 15. července.

Jejich hlavním argumentem je nesoulad mezi prohlášením firmy, která chce stát proti systémovému rasismu, ale zároveň podporuje speciálně upravenými vozy složky, které tuto společenskou debatu spustily. Negativní publicitu pak tvoří i videa, která v posledních měsících obletěla svět, ve kterých policisté najíždějí do davů právě vozy této značky.