Zaměstnanci Applu se v otevřeném dopise bouří proti snahám firmy o zásah do jejich soukromí

Anonymní skupina zaměstnanců společnosti Apple minulý týden zveřejnila otevřený dopis adresovaný jejímu generálnímu řediteli Timu Cookovi. Nespokojenost autorů dopisu s některými aspekty interní politiky v oblasti nedostatečné ochrany osobních údajů spolu se snahou firmy zasahovat do jejich soukromí vyvrcholila poté, co začal Apple své lidi „agresivně pobízet k propojení svých osobních účtů na úložišti iCloud se všemi jejich zařízeními, bez ohledu na to, zda jsou používány pro pracovní či soukromé účely.“ V tom vidí ohrožení svých osobních dat, která by Apple mohl po propojení se soukromými zařízeními z titulu zaměstnavatele procházet.

Takový zásah do soukromí podle autorů dopisu nemůže vést k ničemu jinému než ke ztrátě pocitu bezpečí na pracovišti a důvěry ve zdravé pracovní prostředí a pracovní vztahy. Stejně tak by mohl Apple mezi osobními daty svých pracovníků objevit skutečnosti, které by mohly vést ke ztrátě důvěry z jeho strany.

Lepší pracovní prostředí a žádná diskriminace

Autoři dopisu apelují na Cooka, aby učinil kroky k vytvoření pracovních podmínek, ve kterých se bude každý cítit v bezpečí, vítaný a dostane se mu záruk rovného zacházení a rovných příležitostí. Zájemci o práci či stávající zaměstnanci přecházející v rámci firmy na jinou pozici, by také měli dostat možnost se předem seznámit s očekávanou výší své mzdy a mít tak možnost vyjednávat o její výši.

Zaměstnanci Applu doufají, že sdílením svých příběhů přitáhnou k problému více pozornosti nejen z řad svých kolegů, ale i široké veřejnosti. „Mnozí z nás zdokumentovali své příběhy o zneužívání, diskriminaci nebo obtěžování, které jsme zažili na pracovišti. Mnozí z nás se tehdy tyto incidenty snažili nahlásit prostřednictvím k tomu určených interních kanálů. Odezvy ze strany firmy a vyřešení věci se ale nedočkali. Sdílením našich zkušeností doufáme, že k této problematice přitáhneme více pozornosti a společně s vedením začneme hledat cesty, jak se v budoucnu obdobným situacím vyhnout a dělat vše zas o trochu lépe,“ stojí v jednom z bodů textu.

Autoři dopisu poukazují i na to, že ačkoliv po nich Apple požaduje takto závažnou věc, sám své sliby, které svým lidem dal, ne vždy plní. Narážka směřuje na dosud nesplněný příslib o zajištění inkluze, rozmanitosti a spravedlivého přístupu ke každému. „Požadujeme pracovní prostředí, ve kterém se každý může cítit bezpečně, vítaný a kde může vykonávat svou práci s reálným příslibem rovných příležitostí a rovného přístupu,“ zní další požadavek.

Nechte nám naše soukromí

Na nátlak k propojení osobních iCloud účtů se zařízeními Apple, reagují zaměstnanci protinávrhem. Podle nich by bylo lepším řešením, zejména s ohledem na ochranu jejich osobních údajů a soukromí, vymezit hranici mezi digitálními a fyzickými produkty Apple vlastněnými společností a soukromými zařízeními zaměstnanců. Pro firemní zařízení by mělo dojít k vytvoření ryze pracovních iCloud účtů a jejich následnému propojení s pracovními e-mailovými adresami zaměstnanců.

Co se týče ochrany osobních údajů a soukromí pracovníků, žádá text dopisu také možnost vymazat svá soukromá telefonní čísla z firemního adresáře Apple Directory. Důvodem požadavku je zamezení obtěžování pracovníků prostřednictvím jejich soukromých telefonů, ke kterému, dle jejich slov, v minulosti docházelo.

Další požadavek cílil na přehodnocení systému odměňování. Apple by dle autorů dopisu měl při určování výše finančního ohodnocení svých lidí zohlednit i takový aspekt, jako je geografická lokalita, ve které konkrétní člověk bydlí, a vzít v potaz výši předpokládaných životních nákladů a nákladů na bydlení v dané oblasti.

Bez strachu z odplaty

Hlásit pracovní incidenty, oznamovat obtěžování, podávat stížnosti či jen žádat určité informace po příslušných odděleních společnosti beze strachu z odvetných opatření, která by mohla přijít ze strany vedení nebo spolupracovníků, je dalším z požadavků zaměstnanců.

S tím souvisí i požadavek nezaujatého hodnocení pracovních výkonů a povyšování pracovníků na základě transparentních a spravedlivých podmínek, bez jakýchkoliv náznaků diskriminace a nerovných příležitostí. Spravedlivější přístup by podle osob podepsaných pod dopisem měl fungovat nejen v interních vztazích, ale i vně, v případě smluvních stran s třetími osobami (např. dodavatelé a personální agentury).

V posledním bodě zaměstnanci firmu vyzývají k tomu, aby dál neignorovala a vyslyšela jak jednotlivce, tak skupiny pracovníků a reagovala na jejich podněty či obavy adekvátní zpětnou vazbou. Tím spíš by tam měla jednat v případech, které se už nějakou dobu šíří firmou ve větším měřítku a narušují atmosféru na pracovišti. Autoři dopisu upozornili na to, že nejde o neodůvodněný požadavek. V minulosti totiž neměly být výjimkou situace, kdy zpětná vazba z dotčených míst vůbec nepřišla a stížnosti či podněty byly postupem času potichu zameteny pod koberec.

Celý text je zakončený informací o tom, že sdělení nemíří jen na zaměstnance Apple, ale i lidi, kteří chtějí nejen autory zmíněného dopisu v jejich úsilí podpořit. Následuje otázka: „Přidáte se k nám a podepíšete tento dopis?“ Pod otázkou se nachází ještě dvě kolonky s možnostmi ANO a NE k zaškrtnutí své odpovědi.

Apple není jediný

V poslední době viditelné prosakování informací o nespokojenosti zaměstnanců některých předních světových společností ukazuje, že „trable v ráji“ nemá jen americký technologický gigant. Obdobnou situaci můžeme v současnosti vidět například u společností Ubisoft či Activision Blizzard, pohybujících se ve videoherním průmyslu. Čas ukáže, jestli se ke jmenovaným společnostem brzy nepřidá nějaká další.

Ve výše popsaném případě bude nicméně zajímavé sledovat, zda a jak se Tim Cook, resp. Apple s požadavky svých zaměstnanců vyrovná a do jaké míry předloženým požadavkům vyhoví. Jisté je momentálně jen to, že tenhle dopis se vedení společnosti jen tak zamést pod koberec asi nepovede.