Zaměřeno na hráče: Xiaomi chystá monitor s vysokou obnovovací frekvencí

Jen pár týdnů poté, co podznačka Xiaomi Redmi uvedla na trh svůj vůbec první PC monitor Redmi Display 1A, pronikly do éteru zprávy, že své monitory připravuje i Xiaomi. Měly by být zaměřené na hráče a dostupné v úhlopříčkách 24,5, 27 a 29,5 palců, přičemž prostřední model prý bude disponovat obrazovkou s obnovovací frekvencí 165 Hz.

27palcový model by měl být uveden na scénu v červenci, nejmenší až v září. Pokud půjde vše podle plánu, smartphonový obr prý také představí další model s rozlišením 4K dostupný ve variantách 27 a 29,5 palců. Společnost by měla rovněž pracovat na „neherním“ monitoru s úhlopříčkou 27 palců a dvou dalších herních s úhlopříčkami 23,8 a 27 palců. U těchto tří však v tuto chvíli není známo, kdy by mohly být představeny.