Zájem o nové telefony stále klesá, za květen se jich prodalo pod 100 milionů

Pandemie, globální nedostatek komponentů, válka na Ukrajině či roztáčející se inflační spirála. To je jen výčet těch největších problémů, se kterými se musí potýkat trh s chytrými telefony. Jak se zdá, dlouhé roky hojnosti jsou minulostí, alespoň podle analytické společnosti Counterpoint Research. Ta ve své měsíční zprávě o globálních prodejích smartphonů zveřejnila informace, které výrobce příliš nepotěší.

V květnu letošního roku se totiž celosvětově prodalo pouze 96 milionů kusů, což je 4% pokles oproti předchozímu měsíci a 10% meziroční propad. Za zmínku stojí také to, že se jedná teprve o druhý propad pod 100 milionů prodaných kusů v posledních 10 letech. 96 milionů prodaných kusů je výsledek aktuálně 2měsíčního poklesu za sebou a celkem 11měsíčního meziročního propadu.

Po prvních vlnách koronavirové pandemie v roce 2020 se nejprve zdálo, že se trh vzpamatuje, avšak prodeje se od prvotních propadů stále nevrátily do výše před pandemií. Návratu do normálu nepomáhá ani válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou či zpomalená výroba komponentů v pevninské Číně. Podle Counterpointu se ovšem pro výrobce blýská na lepší časy – ve druhé polovině roku by prý opět mohlo dojít růstu.