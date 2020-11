Zahraniční recenze nových Xboxů hovoří jasně: máme se na co těšit

Ačkoliv prodej nových konzolí Xbox v České republice začne až 10. listopadu, mnohé zahraniční redakce už obdržely své testovací kousky. Na několika webech už se tak objevily alespoň první pohledy a názory na nové generace konzolí. Často jsme se dočkali i letmého srovnání s PlayStation 5, který půjde do prodeje 19. listopadu. Čeká nás tedy herní podzim!

Xbox Series S

Není žádným překvapením, že nová konzole Xbox S je nejmenším Xboxem v historii. Má se jednat o skladnější a levnější verzi populární konzole, kterou ocení především méně nároční uživatelé.

Na první pohled je zřejmé, že model S nemá optickou mechaniku, takže konzoli můžete umístit i na méně přístupné místo. Určitě by ale měla mít dostatek prostoru pro přívod vzduchu do velké černé mřížky, která kryje chladič.

Design má retro nádech, ale zároveň je velmi čistý a jednoduchý. Na zadní straně konzole najdeme Ethernet port, dvakrát USB, jeden HDMI výstup, slot pro SSD rozšiřující paměť a napájení. Jeden USB port najdeme také na přední straně zařízení.

Nový Xbox Wireless Controller je velmi podobný předchozím modelům. Novinkou je snad jen tlačítko share a mírně upravený D-pad. Ovladač bude funkční i pro Xbox One.

Server Pocket-lint Xbox S ohodnotil těmito slovy:

„Tohle je ta pravá konzole pro rodiny. Nabízí atraktivní cenu, je malá a elegantní. To se nedá říci o Xboxu X ani o PlayStationu 5. Kvalita zpracování vypadá velmi dobře a dobrou zprávou je také kompatibilita s příslušenstvím Xboxu One, takže je možné použít i starší ovladače…“

Xbox Series X/S Design Impressions!

Watch this video on YouTube

Magazín TheVerge se snažil porovnat obě nové konzole Xbox s konkurenčním PlayStation 5:

„Srovnávat parametry Xboxu S s PlayStationem 5, je jako srovnávat jablka a hrušky, to stejné ale platí i o porovnání celkového vzhledu a rozměrů. Xbox S je pouze 275 milimetrů vysoký, 63,5 milimetrů široký a 151 milimetrů hluboký.“

Xbox Series X

Ačkoliv je přítomnost levnější verze konzole určitě příjemnou zprávou, většina pohledů směřuje směrem k vyššímu modelu Xbox X, který bude přímo soupeřit s novou generací PlayStationu 5.

Co se designu týče, tak Microsoft pro tuto konzoli zvolil tvar černé věže s mřížkou na své horní straně. Konzole je dost těžká, zato ale působí velmi kvalitním dojmem technického zpracování. Konektorová výbava je podobná modelu S: Ethernet, HDMI, 2x USB a napájení. Opět je zde i místo pro rozšiřující paměťovou kartu s kapacitou 1 TB.

Techradar hodnotí Xbox X takto:

„Nová generace Xboxu je super-rychlá, překvapivě tichá a nabízí výkon, jaký jsme doposud mohli vidět pouze u herních počítačů.“…

Na webu Engadget se můžete dočíst další pohled:

„Celkově je Series X velmi rychlá. I po třech týdnech používání nevymizel lesk nové hračky a každým dnem mne překvapuje, jak hbitá ta krabice je. A to je přesně to, jak by na vás nová generace konzole měla působit. Nyní jsem zvědavý, jak si s tím výkonem poradí herní vývojáři.“

Jak už bylo řečeno, prodej obou konzolí začne 10. listopadu. Levnější varianta Xbox Series S s 512 GB SSD diskem půjde do prodeje za 7 999 Kč. Dražší Xbox Series X s 1 TB SSD a podporou hraní ve 4K pak bude stát 13 499 Kč včetně DPH.