Zahrajte si Diablo IV s velkým předstihem. Známe termíny veřejné bety

Otevřená beta potrvá od 24. do 26. března, majitelé předobjednávek se dočkají o týden dříve

Na hráče čeká kompletní úvod hry, který zahrnuje prolog a první akt

Společnost Blizzard oznámila termíny veřejné beta verze očekávaného Diabla IV – zájemci se dočkají už za několik týdnů. Majitelé předobjednávek si mohou do kalendářů poznamenat termín od 17. do 19 března. Všichni ostatní se budou moci pustit do kosení démonů o týden později, konkrétně od 24. do 26. března.

Diablo 4 - Official Open Beta Announcement Cinematic | IGN Fan Fest 2023

Hráči budou moci důkladně prozkoumat začátek hry – prolog a kompletní první akt, který se odehrává v zasněžené oblasti známé jako Fractured Peaks. Plnění dostupných úkolů a pobíjení nepřátel se lze věnovat neustále dokola, avšak výše než na úroveň 25 svou postavu nedostanete. Blizzard zveřejnil i kousek úvodního filmečku, který mimo jiné blíže představuje první lokaci ve hře.

Beta bude dostupná pro Xbox Series S/X, Xbox One, PlayStation 5 a 4 i PC. Blizzard podobně jako v případě jiných testovacích událostí varuje před možnými technickými nedostatky. Nasbíraná data a zpětnou vazbu však využije k finálním úpravám před vydáním plné verze hry, které bylo stanoveno na 6. červen.