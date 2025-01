Help, Trafico! Na Google Mapách v Los Angeles se objevily tajemné vzkazy

Obrázky z Map Google umí čas od času vzbudit v lidech strach a mnoho otázek. Minulý týden upozornili uživatelé na sociálních sítích na velmi znepokojivé satelitní snímky opuštěného skladiště za Los Angeles s nápisy jako „pomoc“ a podobně. Tamní úřady však nedlouho po tom, co se obrázky začaly sdílet na síti X a Facebooku, celou situaci vysvětlily.

Na konci minulého týdne se na sítích jako Facebook, X nebo na fóru Reddit začaly objevovat satelitní snímky opuštěného skladiště v Los Angeles, poblíž mostu Cesara Chaveze. Místo lze vyhledat podle souřadnicí 34°03’18.0″N 118°13’30.0″W.

Snímky sdílel na X například vědecký novinář Simon Goddek. Podle dostupných informací se podezřelé satelitní snímky se vzkazy a nápisy objevují pouze na Mapách Google, respektive na Google Earth. Apple Mapy zobrazují v tomto místě pouze opuštěný pozemek, bez jakýchkoliv satelitních vzkazů.

Pozorný uživatel si může na satelitních snímcích všimnout několika vzkazů buď vyrytých do prachu, anebo poskládaných z různých předmětů, odhozených trubek, traverz, klád a podobně. Nejčastěji se objevuje slovo „help“, v angličtině znamená pomoc.

Vedle volání o pomoc lze rozluštit i slova jako „federal“ či „LAPD“, které odkazují k Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) a losangeleskému policejnímu sboru, souhrnně označovanému zkratkou LAPD (Los Angeles Police Departement). Méně často si lze všimnout také vzkazů „trafico“ a „terrorismo“. Zejména první ze zmíněných zaslouží vysvětlení – není jasné, jestli vychází slovo z angličtiny nebo španělštiny, znamená ale trestný čin obchodování s lidmy (v angličtině „human traficing“, odtud „trafico“).

We’ve had several different contacts with the individual you speak of. He has refused housing or a mental health evaluation. There is no evidence of Human Trafficking. He has been at the location for a few years.

— LAPD Central Division (@LAPDCentral) January 27, 2025