Začněte spořit do prasátka: známe evropské ceny Xiaomi 12

Koncem loňského roku představila čínská společnost Xiaomi nové vlajkové modely. I když se tyto smartphony pyšní například nejmodernějším čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 či 50Mpx fotoaparátem od Sony s optickou stabilizací obrazu, s dostupností to pořád není žádná sláva – začátkem ledna jsme informovali o tom, že vlajkové modely se podívají do světa patrně až na přelomu února a března.

Nyní jsme se díky serveru MySmartPrice dozvěděli pravděpodobné evropské ceny prémiových modely Xiaomi, které rozhodně nejsou lidové. Nejméně vybavené Xiaomi 12X by mělo vstoupit do prodeje za cenu mezi 600 a 700 eury (cca 14 700 až 17 200 Kč), základní varianta Xiaomi 12 by se měla prodávat za 800 až 900 euro (cca 19 600 až 22 000 Kč) a nejvybavenější zástupce řady s názvem Xiaomi 12 Pro se má cenově pohybovat mezi 1 000 až 1 200 eury (cca 24 500 až 29 500 Kč).

Ceny řady Xiaomi 12 jsou sebevědomé

Vzhledem k tomu, že dosud nebyly smartphony řady Xiaomi 12 oficiálně představeny pro globální trh, je potřeba informace o cenách brát s rezervou. Poměrně překvapivá je nicméně cena atakující hranici 30 tisíc korun za nejvybavenější Xiaomi 12 Pro s 12 GB RAM a 256 GB vnitřním úložištěm, kterým chce čínská firma bezesporu konkurovat ostatním značkám a především Applu, jak ostatně nedávno avizovala. Otázkou zůstává, jestli evropští zákazníci budou mít o telefony Xiaomi v této cenové relaci zájem, nebo propadnou stejně jako dříve Xiaomi Mi 10 Pro.

