Za hordu život položím! Do navigace Waze dorazil ikonický hlas z Warcraftu

Do navigace Waze dorazil nový hlas

Je jím Thrall, náčelník Hordy z oblíbené videoherní série Warcraft

Nechat se jím navigovat můžete i v Česku, jen na vás bude mluvit pouze anglicky

Automobilem tu a tam cestuje víceméně každý z nás. Pakliže nejezdíte pravidelně jen známé trasy, ale občas se vydáte i do neznáma, bez navigace se neobejdete. Doby autoatlasů a papírových map jsou nicméně už dávno pryč – moderní doba se spoléhá na satelitní navigaci skrze systém GPS (nebo jiné alternativy), které dovedou řidiče spolehlivě do cíle, přičemž aplikací, které lze zvolit pro navigaci, je poměrně velké množství. Mezi ty nejlepší a uživateli nejoceňovanější patří bezesporu Waze.

Nechte se navigovat Thrallem, náčelníkem Hordy

Waze je unikátní především svou širokou komunitou uživatelů, která upozorňuje na různé problémy a překážky na silnici, včetně různých kolon a dopravních nehod. Díky tomu může algoritmus aplikace účelně měnit trasu a zajistit tak optimální navigaci do cíle. Původně izraelská aplikace, která nyní spadá pod Google, ovšem není jen suchou a nudnou záležitostí – poměrně pravidelně se spojuje s různými značkami, aby nezáživné navigování trochu oživila. Naposledy se mohli uživatelé nechat navigovat například známými žlutými Mimoni.

Tentokrát si na své přijdou fanoušci her od Blizzardu, především pak těch ze série Warcraft. Role navigátora se nově může chopit Thrall, náčelník Hordy, kterého můžete znát například z her Warcraft 3 nebo World of Warcraft. Kromě hlasových pokynů charismatického orka (pouze v angličtině) si můžete změnit také ikonu svého vozidla v rámci map a také máte na výběr ze dvou různých nálad – Horda nebo Aliance.

Thrallův klidný a rozvážný hlas ocení nejen kovaní hráči, ale také lidé, kteří si za volantem nejsou příliš jistí. Kupříkladu občas vás počastuje hláškou „This is not the end of the world“ (to není konec světa), nebo pokud se dostanete do situace, kdy se musíte otočit nazpět, pronese větu „a clever strategy to fool any pursuers“ (chytrá strategie, jak se zbavit pronásledovatelů). Nechat se navigovat šampionem Hordy můžete také v Česku – stačí v aplikaci Waze kliknout na nabídku, přičemž v dolní části se vám zobrazí možnost vyzkoušet tuto novinku.