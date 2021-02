Z tohohle vám spadne brada. Samsungu unikly brýle pro rozšířenou realitu

Málo platné, počítače i chytré telefony jsou již hotová zařízení, a proto velké technologické firmy přemýšlejí nad tím, jak posunout digitální život lidstva o další krok kupředu. Hodně skloňovaným tématem jsou brýle a náhlavní soupravy pro virtuální a rozšířenou realitu, ovšem v této oblasti se zatím výrobcům nepodařilo vyrobit univerzální zařízení pro práci i pro zábavu, které budou uživatelé dobrovolně nosit na hlavě. Velké naděje jsou vkládány do společnosti Apple, která na chytrých brýlích už nějakou dobu pracuje, možná jej ale předběhne Samsung.

Takto si Samsung představuje AR brýle

Na internetu se objevila dvě krátká videa odhalující koncepty dvou náhlavních souprav – Samsung AR Glasses a Glasses Lite. Oba modely připomínají objemnější sluneční brýle, v jejichž obroučkách a nožičkách se nachází potřebná technika zprostředkovávající působivý zážitek z virtuální a rozšířené reality.

Samsung AR Glasses + Glasses Lite

Watch this video on YouTube

Podle uniklých videí by se mohlo zdát, že se jedná o čistě spotřebitelské produkty. Brýle se dají využít k hraní her, ke konzumaci multimédií nebo k práci v mobilní kanceláří (v režimu DeX). U prvního modelu ale nechybí ani profesionální využití při promítání 3D objektů do reálného světa a k interakci mezi nimi.

Je pravděpodobné, že právě profesionální sféra bude hrát zpočátku prim, neboť u ní se výrobci nemusí bát nasadit vyšší prodejní částku, která by běžného spotřebitele odradila. Koneckonců Microsoft u Hololens také lákal na hraní Minecraftu či sledování Netflixu kdekoliv, nakonec však tato souprava do rukou běžných spotřebitelů nikdy nezamířila.

I když zveřejněná videa od Samsungu vypadají působivě, patrně nás od reálného produktu dělí dlouhá cesta. Zatím se jedná o ukázku toho, „jak by to mohlo být“, která neřeší detaily o tom, kam umístit výpočetní hardware, jak brýle napájet apod. Doufáme však, že se v nepříliš vzdálené budoucnosti podobného produktu dočkáme, ať už od Samsungu nebo od jiných značek.