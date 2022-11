Xiaomi v posledním kvartále klesly tržby i zisk. Na vině je nejen ekonomická krize

Společnost Xiaomi zveřejnila výsledky svého hospodaření za období mezi červencem a zářím letošního roku. Čínský výrobce smartphonů a další elektroniky ve třetím kvartále letošního roku utržil 70,5 miliard CNY (asi 230 miliard korun), z čehož vygeneroval čistý zisk 2,1 miliard CNY (asi 6,87 miliard korun). V obou případech se jedná o pokles, tržby meziročně klesly o 10 procent, zisk dokonce o 59 procent.

Za zhoršená čísla může několik aspektů – dozvuky COVIDu v Číně nebo ekonomická krize podepisující se na zhoršené dostupnosti nebo vyšší ceně komponent. Xiaomi navíc utrácelo větší prostředky za vývoj a výzkum, do této oblasti odplulo meziročně o čtvrtinu prostředků více, aktuálně v tomto odvětví pracuje téměř polovina zaměstnanců. Čínský výrobce v minulém kvartále také hodně investoval, 829 milionů CNY například nalil do elektromobility a několik dalších iniciativ. I když se tedy může zdát propad zisku vysoký, v Xiaomi si investicemi do nových technologií zajišťují světlejší zítřky.

Co se týče smartphonů, Xiaomi na trh dodalo 40,2 milionů kusů, což je meziročně o 7,8 procent méně, tržby z tohoto odvětví klesly o 11,1 procent. I tak si čínská firma udržela pozici 3. největšího výrobce na světě, v Evropě je dokonce dvojkou – nejvíce se jí daří ve Španělsku, Francii a Itálii. Zhruba 20 procent telefonů Xiaomi prodává prostřednictvím operátorů.