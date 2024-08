Xiaomi Smart Band 9 míří do Evropy. Cena bude stále lidová

Fitness náramek Xiaomi Smart Band 9 po čínské premiéře konečně míří do Evropy

V prodeji bude podle nizozemského online obchodu už od 16. srpna

Cena by se měla zastavit na 40 eurech, tedy přibližně tisícikoruně

Chytré fitness náramky od Xiaomi s označením Smart Band jsou mezi uživateli velmi populární. Není se čemu divit, neboť skvěle kombinují množství funkcí, kvalitu provedení a v neposlední řadě také cenu, která je pro řadu zákazníků dostupná. Z představení nové generace jménem Xiaomi Smart Band 9 mohli být někteří lidé zklamaní, neboť čínský gigant přinesl spíše jen menší vylepšení, přičemž většinu funkcí a také vzhled zachoval shodný s předchozí generací. To s sebou neslo nicméně i výhodu, která spočívá v tom, že všechny řemínky z minulé generace jsou plně kompatibilní, takže uživatelé mají poměrně velký výběr.

Cena Smart Bandu 9 bude stále lidová

Představení, které proběhlo 17. července, nicméně bylo určeno pouze pro čínský trh, a ačkoli bylo jasné, že se Smart Band vydá také na starý kontinent, nevěděli jsme kdy a ani za jakou cenu. Podle nizozemského online obchodu ovšem půjdou první náramky Smart Band 9 do prodeje už 16. srpna, konkrétně v 10 hodin středoevropského času. Cena má zůstat taktéž lidová, konkrétně 40 eur, tedy přibližně tisíc korun. Jaká bude konkrétní česká cena a dostupnost, je prozatím otázka, nicméně nějakou zásadní odlišnost v tomto případě nečekáme.

Smart Band 9 má také verzi s podporou NFC, která bude nepochybně o něco dražší, avšak v tomto případě nemáme žádné informace jak o dostupnosti, tak ani o ceně. Náramek Smart Band 9 se dodává ve čtyřech barvách – růžové, černé, bílé a modré, což je jedna z největších vizuálních změn. Náramek má také mechanismus pro rychlou výměnu řemínku a existuje i keramická verze (standardní verze je vyrobena z kovu), ale není jasné, zda se vůbec dostane do Evropy

Fitness náramek Xiaomi Smart Band 9 má 21denní výdrž baterie (9 dní s funkcí Always On Display), lineární vibrační motor s 20 vibračními režimy a snímač srdečního tepu s o 16 procent vyšší přesností, než u náramku Smart Band 8. Displej je typu OLED, má velikost 1,62″, rozlišení 490 × 192 pixelů a vysoký jas 1 200 nitů, což by mělo oproti předchůdci výrazně napomoci viditelnosti na slunci. Je vybaven více než 150 fitness režimy a má baterii s kapacitou 233 mAh, jejíž plné nabití trvá přibližně jednu hodinu. Chytrý náramek Smart Band 9 má Bluetooth 5.4 a odolnost proti vodě do 50 metrů.