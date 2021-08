Xiaomi Mi Mix 4 má unikátní kameru pod displejem, 120W nabíjení a brutální výkon

Právě v těchto chvílích měl oficiální premiéru v domovské Číně chytrý telefon Xiaomi Mi Mix 4. Ten bude pro čínskou firmu druhou vlajkovou lodí, která dostane nejen špičkové technologie, ale také prvotřídní design. Čím Mi Mix 4 hodlá zaujmout své potenciální zákazníky?

Velkou předností řady Mi Mix je design, a v případě modelu s číslovkou 4 tomu není jinak. Tělo dostalo sympatické rozměry 162 x 75 x 8 milimetrů a hmotnost 225 gramů. Elegantní provedení se zaoblenými hranami skvěle padne do ruky, přední strana nemá ani stopu po rámečcích či výřezu a celý dojem trochu kazí jen mírně vystupující modul hlavního fotoaparátu. To je ale zkrátka daň za nízkou tloušťku.

Přední straně dominuje 6,67″ AMOLED displej s rozlišením 1 080x 2 400 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí, 480Hz odezvou na dotyk, 10 bitovými barvami, funkcí True Tone, Dolby Vision, kontrastním poměrem 500,000:1, ochranou Gorilla Glass Victus a HDR10+. Displej nenarušuje žádný výřez, neboť Xiaomi ukrylo 20Mpx selfie kameru pod displej, stejně jako rychlou čtečku otisků prstů.

Uvnitř telefonu najdeme špičkovou výbavu. Čipset Qualcomm Snapdragon 888+ doplňuje 8/12 GB LPDDR5 RAM a 256/512 GB UFS 3.1 vnitřní paměti. Z ostatní výbavy nechybí NFC, UWB, stereo reproduktory Harman Kardon, Hi-Res Audio i v bezdrátovém přenosu, infračervený port či baterie o kapacitě 4 500 mAh s podporou rychlého 120W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Nechybí ani odolnost proti vodě a prachu standardu IP68 a operační systém je pochopitelně Android 11 s nadstavbou MIUI 12.5.

Na zadní straně se nachází také modul fotoaparátu, který se má rozhodně čím chlubit. Hlavní snímač o velikosti 1/1.33″ dostal rozlišení 108 Mpx, světelnost f/1.95 a optickou stabilizaci obrazu, 13Mpx širokoúhlý objektiv se pyšní úhlem záběru 120° se světelností f/2.2 a 8Mpx teleobjektiv nabídne až 5x optické a 100x digitální přiblížení, samozřejmě s optickou stabilizací obrazu.

Za prvotřídní výbavu si nechá Xiaomi pořádně zaplatit

Nový přírůstek do rodiny Mi Mix rozhodně nebude z levného kraje. V Číně půjde do prodeje v černé, bílé a šedé barvě za cenu začínající na 4 999 yüanů (cca 17 tisíc korun), přičemž za nejvybavenější variantu si Xiaomi řekne o 6 299 yüanů (cca 21 tisíc korun). O dostupnosti mimo největší asijský trh prozatím nemáme informace, nicméně měli bychom se jich dočkat na globální premiéře, která se uskuteční do konce letošního roku.