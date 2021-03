Xiaomi Mi Mix 4: kamera pod displejem, 120Hz frekvence a bezrámečkový design

Lei Jun, šéf společnosti Xiaomi, v únoru prozradil, že se ještě letos dočkáme nového přírůstku do modelové řady Mi Mix. Přesný název telefonu sice zatím neznáme (byť se na internetu živě spekuluje o Mi Mix 4), avšak díky důvěryhodnému insiderovi, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou xiaomiui, si již nyní můžeme utvořit alespoň základní představu o výbavě chystaného prémiového modelu.

V MIUI kódu se neoznámený telefon podle uživatele xiaomiui ukrývá pod modelovým číslem K2B a krycím jménem ODIN. Spekulované specifikace, které mimo jiné zahrnují selfie kamerku v displeji, naznačují, že půjde o vlajkovou loď čínského výrobce.

Mezi uniklými specifikacemi nového Mi Mix se vyjímá například obrazovka s technologií AMOLED a rozlišením QHD+, která by měla podporovat obnovovací frekvenci 120 Hz. Samozřejmostí by pak měla být čtečka otisků prstů integrovaná přímo v displeji.

O výkon se postará výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 888, zatímco o fotografování a natáčení videa trojice fotočipů v čele s 50Mpx modelem IMX766 od Sony, kterému sekunduje 48Mpx ultraširoká čočka a teleobjektiv s totožným rozlišením. Pro přibližování bude k dispozici pětinásobný optický zoom, stodvacetinásobný hybridní zoom a patnáctinásobný zoom pro přibližování videa. Zpomalené záběry pořídíte až ve 1920 snímcích za vteřinu a chybět by neměla ani podpora 8K videa.

