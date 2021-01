Xiaomi Mi 11 Pro se má dobíjet výkonem 80 Wattů… bezdrátově!

Pryč jsou doby, kdy výrobci smartphonů odmítali do svých zařízení instalovat bezdrátové nabíjení, jelikož je oproti tomu kabelovému velmi pomalé a nepřináší příliš dobrý uživatelský zážitek. V posledních letech se obě varianty posunuly výrazně kupředu, a co je důležité, rychlost bezdrátového nabíjení již za tím kabelovým nijak výrazně nezaostává. U chystaného smartphonu Xiaomi Mi 11 Pro by dokonce mohla překonat nové rekordy.

Xiaomi Mi 11 Pro: bezdrátové nabíjení s výkonem 80 Wattů?

Podle uznávaného informátora Digital Chat Station by měla novinka od Xiaomi podporovat bezdrátové nabíjení s výkonem až 80 Wattů, to by znamenalo plné nabití 4 000mAh akumulátoru za pouhých 19 minut. Telefon se pochopitelně nenechá zahanbit ani v kabelovém nabíjení, zde se patrně dočkáme výkonu 120 Wattů, podobně jako u loňského modelu Mi 10 Ultra.

Pochopitelně takových výkonů nebude možné dosáhnout běžnými nabíječkami, pokud po takto rychlém nabíjení zatoužíte, bude nutná dodatečná investice do nabíječky. Je totiž dost možné, že v balení Xiaomi Mi 11 Pro (stejně jako u základního Mi 11) žádnou nabíječku nenajdeme.