Xiaomi chystá telefon s obří baterií, využije novou technologii

Čínský gigant Xiaomi plánuje letos představit chytrý telefon s baterií s kapacitou 7 500 mAh

Samotné zařízení by přitom nemělo mít nikterak nadstandardní rozměry

Na této hodnotě se přitom Xiaomi nehodlá zastavit

Výdrž baterie je v současných chytrých telefonech stále velkou bolístkou. I když většina z nás si již zvykla na každodenní nabíjení, občas by se nám všem hodilo, kdybychom třeba na víkend mimo domov nemuseli s sebou tahat také nabíječku. Ačkoli smartphony s velkou baterií na trhu existují, ve většině případů se jedná o zařízení obskurních značek, které mimo dlouhou výdrž nic jiného nabídnout nemohou. Mezi tradičními výrobci se přitom v současné chvíli ustálil standard v podobě akumulátoru s kapacitou plus minus 5 000 mAh, což není zrovna hodně.

Větší baterie při zachování stejných rozměrů?

To chce podle všeho změnit společnost Xiaomi, jež údajně hodlá nabídnout telefon s baterií okolo 7 500 mAh. K tomu má Xiaomi využít také křemíkovo-uhlíkovou technologii, která by měla zajistit, že telefon nenabere nežádoucí tloušťku v pase. O tom alespoň informoval známý leaker Digital Chat Station ve svém příspěvku na čínské sociální síti Weibo. Kromě toho také zmínil, že smartphone s takto velkou baterií by měl spadat do řady Redmi, tedy cenově dostupnější větve chytrých telefonů od Xiaomi.

Stejně jako baterie s vysokou kapacitou už někteří výrobci představili, stejně tak někteří využívají novou technologii křemíkovo-uhlíkových baterií, namátkou třeba Realme GT7 Pro (6 500mAh baterie), OnePlus 13 (6 000mAh baterie) nebo RedMagic 10 Pro Plus (7 050mAh baterie). Xiaomi, respektive jeho dceřiná společnost Redmi, by tedy s kapacitou 7 500 mAh vypálila konkurenci rybník. Podle Digital Chat Station se nicméně Xiaomi nehodlá v tomto bodu zastavit a do budoucna plánuje nabídnout zařízení s ještě vyšší kapacitou baterie.

Informace o plánech Xiaomi přicházejí chvíli poté, co se na internetu objevily informace, že telefony řady Galaxy S26 od Samsungu dostanou také baterie na křemíkovo-uhlíkové bázi, což jim umožní nabídnout stejnou kapacitu při nižších fyzických rozměrech, případně vyšší kapacitu při zachování stávajících rozměrů. Vzhledem k tomu, že Xiaomi plánuje své zařízení dostat na trh ještě v letošním roce, bude zajímavé sledovat, jakým směrem se budou snahy velkých technologických gigantů ubírat v následujících letech.