Xiaomi 14 Ultra ve velkém úniku: známe hardwarové parametry i podobu

Na internet unikly specifikace vlajkového modelu Xiaomi 14 Ultra

Hardwarová výbava má být nekompromisní, stejně jako použité fotoaparáty

Oficiální představení je naplánováno na 25. února

Čínská společnost Xiaomi má v plánu ke konci měsíce veřejnosti představit svůj nejvybavenější vlajkový model s označením 14 Ultra. Ačkoli do plánovaného odhalení ještě pár týdnů zbývá, velké překvapení to pravděpodobně nebude. Xiaomi totiž na internet unikly nejdůležitější parametry chystané vlajkové lodě a dokonce po síti i koluje jedna z prvních fotografií smartphonu. O zveřejnění informací se postaral známý leaker Yogesh Brar, který patří mezi spolehlivé zdroje. Na co se tedy můžeme těšit?

Fotoaparáty hrají prim

Přední straně bude dominovat 6,73″ LTPO AMOLED panel s rozlišením QHD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz a uvnitř najdeme osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Chybět nebude ani baterie s kapacitou 5 300 mAh s podporou 90W drátového a 50W bezdrátového nabíjení, což se sice na jednu stranu může v kontextu rekordních nabíjecích výkonů zdát málo, avšak při běžném používání půjde o více než dostatečný výkon. Samozřejmostí je operační systém Android 14 s nadstavbou HyperOS. Chybět nemá ani odolnost vůči vniknutí vody a prachu podle standardu IP68.

Největší pozornost ovšem bude upředena na fotoaparáty. O jejich vyladění se má znovu postarat věhlasná německá společnost Leica, přičemž těšit se můžeme na tuto sestavu: hlavní 50Mpx čip o velikosti 1″ (pravděpodobně nejnovější Sony LYT-900) s optickou stabilizací a objektivem s variabilní clonou f/1.63-4.0, 50Mpx širokoúhlý fotoaparát (Sony IMX858) s clonou f/1.6, 50Mpx teleobjektiv s 3,2× přiblížením (Sony IMX858) a clonou f/1.6 a druhý 50Mpx teleobjektiv s 5× přiblížením (Sony IMX858) a clonou f/2.5, který bude pravděpodobně periskopický. Na přední straně se ještě nachází 32Mpx selfie kamera. Sestava je to tedy více než solidní a není pochyb, že s nejvyšší pravděpodobností půjde o jeden z nejlepších fotomobilů na trhu.

Na čínské sociální síti Weibo rovněž známý leaker Digital Chat Station zveřejnil údajný snímek Xiaomi 14 Ultra ve společnosti dalších vlajkových modelů. Xiaomi je nicméně záměrně rozmazané, takže se nemůžeme do detailu pokochat jeho designem. Z fotografie je patrný jen výrazný fotomodul a bílá barva zařízení, což nám příliš mnoho neřekne.

Oficiálně je premiéra naplánovaná na 25. února v rámci MWC v Barceloně, kde nebude chybět ani naše redakce. Díky tomu vám ihned po premiéře nabídneme podrobné první dojmy z Xiaomi 14 Ultra.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?