Xiaomi 12 uniká na sérii obrázků. Bude znatelně menší než jeho předchůdce

Už za několik dní bude představen smartphone Xiaomi 12, který bude pohánět nedávno představený vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Stejně jako loni se bude zřejmě jednat pouze o „zahřívací“ kolo, ve kterém bude odhalen základní model, zatímco na vybavenější varianty Pro a Ultra si budeme muset počkat o něco déle. To však neznamená, že by Xiaomi 12 neměl co nabídnout.

Xiaomi 12: nový zástupce kompaktů?

Vzhled Xiaomi 12 jsme viděli již několikrát, nyní se k nám dostávají další rendery, které prozrazují nejen design telefonu, ale i jeho velikost. Podle @onleaks, který snímky zveřejnil, by mělo mít Xiaomi 12 „pouze“ 6,2palcový displej, což jej zařadí mezi nejkompaktnější smartphony současnosti. Pro srovnání – loňské Xiaomi Mi 11 mělo 6,81“ zobrazovač.

Apple zřejmě s iPhonem 12 mini rozhýbal ledy a inspiroval ostatní výrobce smartphonů, byť tehdy ještě nikdo netušil, že o menší smartphony zase takový zájem nebude. Je ale pravda, že Xiaomi 12 má být přeci jen větší než iPhone 12 mini, jeho rozměry mají být 152,7 × 70 × 8,6 mm (přes fotoaparát 11,5 mm).

Displej Xiaomi 12 bude mít Full HD+ rozlišení, bude mírně zaoblený a narušovat jej bude pouze výřez pro selfie kamerku nahoře uprostřed. Zbytek fotoaparátů se má nacházet v obdélníkovém modulu na zádech, celkem v něm najdeme tři čočky, jedna z nich bude výrazně větší než ostatní. Spekuluje se o hlavním 50megapixelovém snímači, rozlišení a vlastnosti ostatních kamer zatím neznáme. Xiaomi 12 by dále mělo dostat do výbavy 5000mAh baterii s podporou rychlého 100W nabíjení.

Podle posledních informací by mělo být Xiaomi 12 představeno 28. prosince, cena pro indický trh se má pohybovat okolo 70 tisíc rupií (asi 21 tisíc korun bez DPH).