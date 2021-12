Xiaomi 11 Lite 5G NE ve výkonnostním testu. Jak obstál u náročných her?

Zatímco v minulých článcích jsme se podrobněji podívali na hardwarové parametry a kvalitu fotoaparátů Xiaomi 11 Lite 5G NE, v tomto textu se zaměříme na výkon a především hraní her. Ty jsou zejména pro mladší zájemce alfou a omegou.

Nejprve si znovu zrekapitulujme klíčové parametry, které zajímají každého hráče: displej s velikostí 6,55“ je typu AMOLED s rozlišením 1080 x 2400 pixelů a nechybí mu 10bitové barvy TrueColor, Dolby Vision či 90Hz obnovovací frekvence. O dostatek výkonu se postará čipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6/8 GB RAM a 128/256 GB vnitřní paměti.

V benchmarku AnTuTu, který patří mezi nejpopulárnější měřiče výkonu každého smartphonu, získal 486 819 bodů, což rozhodně není špatný výsledek. Jeho kolega bez přídomku NE sice získal v našem testu 568 124 bodů, nicméně rozdíl není v praxi nikterak propastný (a při běžném používání rozpoznatelný).

Na Xiaomi 11 Lite 5G NE jsme testovali několik náročných a populárních titulů, které potrápí i mnohem výkonnější telefony. Konkrétně se jednalo o Asphalt 9, Call of Duty Mobile, Fortnite, NieR: Reincarnation a Star Wars: KotOR II. Jak si s tímto pestrým výběrem telefon poradil?

Asphalt 9

Klasické arkádové závody Xiaomi 11 Lite 5G NE nikterak nepotrápily, což jsem ale ani nečekal. Vše běželo plynule a svižně nejen díky dostatečně výkonnému čipsetu střední třídy, ale také díky 90Hz obnovovací frekvenci, která zajišťuje plynulejší obraz. Ani při vypjatých závodech jsem nezaznamenal sebemenší problém a vše běželo tak, jak má.

Pokud jste spíše fanoušky odpočinkových a méně náročných her, Xiaomi vás rozhodně nenechá ve štychu. Čínský gigant dal svému smartphonu do vínku dostatek výkonu, takže nenáročné tituly pro něj nejsou sebemenší překážkou.

Call of Duty Mobile

Střílečka z první osoby se známým jménem byl pro Xiaomi 11 Lite 5G NE trochu oříškem, ovšem pouze v případě, kdy jsem měl nastavenou grafiku na maximum. V tomto případě se hra lehce kousala a občas šly vypozorovat propady frameratu, což u střílečky zrovna zažívat nechcete. Pokud si ale na nejvyšší detaily potrpíte, jistě to Call of Duty Mobile odpustíte.

Když jsem trochu slevil se svých nároků, hra byla rázem velmi plynulá, nesekala se a já neměl s hraním sebemenší problém. Nutno dodat, že na finálním výsledku jsem mírný grafický ústupek takřka nepoznal. Pozitivně hodnotím také teplotu telefonu během hraní, která se pohybovala při maximu 40 °C, což není špatný výsledek.

Fortnite

Pravděpodobně nejpopulárnější hra současné doby Fortnite běžela na Xiaomi 11 Lite 5G NE jako z praku. Opět jsem si musel nechat zajít chuť na maximální grafické nastavení – v tomto případě jsou znatelné propady frameratu a hra je jen obtížně ovladatelná. Na střední detaily jsem ale s hraním už neměl výraznější potíže a v soubojích jsem byl konkurenceschopný.

Telefon se při hraní ani příliš nezahříval, což jsem u náročné hry typu Fortnite očekával – teplota se stále držela okolo přijatelných 40 ºC. Stejně mě překvapila i výdrž baterie, která mi umožnila hned několik plnohodnotných seancí, než jsem musel sáhnout po nabíječce. Za dvě hodiny hraní kleslo procento nabití baterie o zhruba 50 procent – během patnácti minut klesne baterie v závislosti na nastavení okolo 6 procent.

Star Wars: Knights of the Old Republic II

Nástupce legendárního RPG od Bioware si poměrně nedávno našel cestu také na mobilní platformu Android, takže jsem si její otestování nemohl nechat ujít. Porty starších her totiž bývají občas vrtošivé a někdy jim pro plynulý běh nestačí ani dostatek výkonu.

Naštěstí to není případ dnes testovaného smartphonu, neboť na něm běží rytíři Staré republiky bez sebemenšího problému. To oceníte obzvláště u minihry se závody kluzáků, kde je potřeba mít nejen dobré reflexy, ale také spolehlivý hardware.

NieR: Reincarnation

Mobilní variace na oblíbený titul NieR: Automata, který si získal srdce všech milovníků japonských her na konzolích, běžela na smartphonu překvapivě dobře i přesto, že jsem v tomto případě očekával potíže. Xiaomi však překvapilo a dokázalo z hardwaru střední třídy vymáčknout dostatek výkonu pro plynulé hraní.

Ačkoli se nejedná o žádnou extrémně hektickou akci jako v případě Fortnite, propady frameratu a sekání by dokázaly znatelně snížit kvalitu herního zážitku. Toho jsem se naštěstí u NieR: Reincarnation nedočkal, neboť méně hektické herní tituly jsou pro Xiaomi jako stvořené.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi 11 Lite 5G NE není vysloveně herní telefon, což se projevilo především u náročnějších titulů, kde bylo nutné sáhnout po úspornějším grafickém nastavení. Ve střední třídě by výkon vlajkových lodí ale čekal málokdo a s tím, co dostal tento model k dispozici, zachází velmi důstojně.

Za cenu 7 990 Kč se jedná o zajímavou alternativu k dravějším značkám z posledních let, které se snaží uzmout titul nejlepšího výrobce s poměrem cena/výkon, jenž dlouhá léta patří právě čínskému gigantovi. Xiaomi 11 Lite 5G NE je bezesporu důstojnou odpovědí na tyto snahy, a to nejen co se týče herního výkonu.