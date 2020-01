Xbox Series X odhaluje první parametry. Potěší obrovským výkonem, zklame absencí USB-C

Microsoft letos před Vánoci odhalí novou generaci svých herních konzolí nazvanou Xbox Series X, přičemž vrcholový model má nabídnout až 4násobně vyšší výkon než současný Xbox One X. Údajně se dočkáme hraní v 8K rozlišení, popř. ve 4K při snímkovací frekvenci 120 fps, a to včetně podpory ray tracing či proměnné obnovovací frekvence. Z několika zdrojů nyní přichází první informace o tom, jaký hardware se bude uvnitř černého kvádru s přibližnými rozměry 30 × 16 × 16 cm nacházet.

Podle serveru WindowsCentral bude pohonnou jednotkou Xboxu Series X vlastní procesor založený na architektuře Zen 2 od AMD; procesorovou jednotku má tvořit celkem osm jader s maximální frekvencí 3,6 GHz. O grafické operace se má starat rovněž vlastní řešení, tentokráte založené na platformě AMD Navi. Xbox Series X by měl disponovat výkonem 12 Tflops, zatímco konkurenční připravovaný PlayStation 5 prý nabídne „pouze“ 9,6 tflops.

Konzole od Microsoftu bude osazena 16 GB RAM typu GDDR6, přičemž 13 GB má být vyhrazeno pro potřeby her. Plynulý zážitek z hraní také dodá SSD úložiště typu NVMe, které má být schopné číst rychlostí až 2 GB/s; načítání tak má být ve srovnání s Xbox One X rychlejší až 40krát.

Konzole Xbox Series X se objevila i na veletrhu CES, a to v propagačním videu AMD, které odhalilo jeho portovou výbavu, avšak Microsoft vzápětí popřel, že by rendery pocházely z jeho dílny.

AMD just gave us a look at the rear of the Xbox Series X. It has ethernet, 2X USB-C and 2X HDMI pic.twitter.com/NV6y40ncGC

— Tom Warren (@tomwarren) January 6, 2020