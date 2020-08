WinX DVD Ripper umí snadno a rychle digitalizovat DVD. Nyní s možností získat licenci zdarma

S technologickým pokrokem a zrychlujícím se internetem je naše potřeba využívat fyzická média čím dál tím nižší. To ovšem neznamená, že by CD a DVD byla jen reliktem minulosti – své o tom ví například majitelé starších aut či čerství absolventi univerzit. Nejen filmy, ale například také některé vzpomínky je zkrátka lepší mít zálohovány i mimo fyzická média.

Velkou sbírku filmů a seriálů, které navíc ne vždy jsou na streamovacích službách, jen tak hodit do koše chce málokdo. Udělat si digitální zálohu tak má smysl nejen v případě, že sbírku chcete uchovat na NASu či harddisku, ale třeba pro přehrávání na noteboocích bez mechaniky, Xboxu či Playstationu, skrze USB přímo na televizi nebo přes Kodi.

Vypaluj a ripuj, jak jen dovedeš

Jednou z hlavních předností WinX DVD Ripper Platinum je bezesporu jeho rychlost. Pro všechny, kteří neradi čekají na vypálení, disponuje software rychlou hardwarovou akcelerací, která využije výkon i takových procesorů, jakými jsou Intel Core i5 a i7, nebo grafických karet typu GeForce GTX 1080 Ti. Díky tomu může být až 32x rychlejší, než je standardní rychlost. V praxi to znamená, že vypálení běžného filmu trvá jen okolo 5 minut.

Další užitečnou funkcí je konverze mezi různými formáty. Z DVD formátu tak můžete váš oblíbený film změnit na AVI (DivX/Xvid), MP4, H.264, HEVC, MPEG, WMV, AVC, TS/MTS/M2TS nebo MOV. Společně se změnou formátu lze také film uzpůsobit pro přehrávání na iPhonu, iPadu, Apple TV či Xboxu. Pakliže máte bohatou kolekci filmů na DVD, tyto rozsáhlé možnosti jistě oceníte.

Konvertování, které dává smysl

Kopírování a konverze zahrnuje také klonování DVD do obrazu ISO, případně kopírování obsahu DVD do formátu MPEG2 v bezztrátovém video přenosu s podporou 5.1 kanálového zvuku AC3/DTS Dolby audio. Během našeho testovacího vypalování zabrala podobná akce okolo 10 minut. Na rychlejším stroji by se čas měl zkrátit až o polovinu. Veškerá konverze z fyzického média je přitom takřka bezztrátová – cílový soubor si zachová minimálně 98 % původní kvality.

Specialitou je pak možnost zbavovat filmy regionálních zámků, či cizojazyčným snímkům měnit jazyk a přidávat titulky. A pokud potřebujete do samotného filmu nějak zasáhnout, máte k dispozici jednoduchý editor videa, kde můžete třeba oříznout obraz nebo rovnou seskládat několik videí za sebe.

Samotná záloha je rychlá a snadná. Stačí vložit disk do mechaniky, klepnout na ikonu DVD, zvolit kýžený formát videa a velikým modrým tlačítkem Run spustit konverzi.

Jak získat licenci zdarma?

WinX DVD Ripper Platinum spustíte bez problémů na strojích s Windows 10 a nižšími a mezi podporované jazyky patří Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, Španělština, Japonština a Čínština. Chcete si WinX DVD Ripper Platinum pořídit? Pak máte jedinečnou příležitost.

Každý den totiž Digiarty rozdává 500 licenčních klíčů ZDARMA – stačí pouze vyplnit dotazník a e-mailovou adresu a software je zcela váš. Pakliže máte třeba již prošlou zkušební verzi softwaru a nevyjde na vás licenční klíč zdarma, není třeba zouvat. V tomto případě můžete upgradovat na plnou verzi za výhodnější cenu.