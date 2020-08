Windows 95 slaví 25 let. Jejich odkaz přežívá dodnes

Včera to bylo přesně 25 let, kdy Microsoft zahájil prodej systému Windows 95. Jednalo se o malou počítačovou revoluci, neboť tento nástupce Windows 3.11 přinesl uživatelsky přívětivé rozhraní a vybudoval základy moderního používání počítače, se kterými si vystačíme dodnes.

Hlavní panel, nabídka Start, Průzkumník souborů, Koš, Ovládací panely apod. To všechno jsou položky, se kterými jsme se poprvé setkali právě ve Windows 95 a najdeme je i v současných Windows 10, byť v modernějším hávu. Windows 95 také položily základy dnešní práce s okny, poprvé se na nich objevila tlačítka pro zavření, minimalizaci a maximalizaci.

V tomto systému jste se také mohli poprvé setkat s internetovým prohlížečem Internet Explorer, byť zpočátku nebyl dostupný pro běžné uživatele. Windows 95 také přinesly podporu dlouhých názvů souborů, které byly v předchozích verzích Windows limitovány na 8 a méně znaků. Mezi další novinky patřilo například instantní připojování hardwaru za chodu (plug and play).

Windows 95 si optikou dnešní doby vystačily s opravdu základním hardwarem, minimálními požadavky byly procesor Intel 80386, 4 MB RAM a cca 100 MB HDD; systém sám zabíral asi 50 MB. Instalace probíhala buď z CD mechaniky, nebo z třinácti 3,5“ disket.

Uvedení Windows 95 na trh bylo doprovázeno spoustou fanfár, ať už reklamní písní od Start me up od Rolling Stones, nebo půlhodinovým výukovým videem, jehož protagonisty se stali herci Jennifer Aniston a Matthew Perry z populárního seriálu Přátelé.

Windows 95 po třech letech nahradily modernější Windows 98, které ale využívaly vesměs stejné uživatelské rozhraní jako 95, změny se odehrály především pod kapotou.

P. S. Není bez zajímavosti, že pouhý den po uvedení Windows 95 zveřejnil Linus Torvalds oznámení, že pracuje na vlastním operačním systému, který bude nabízen zdarma. O měsíc později pak vypustil zdrojové kódy systému Linux 0.01.

This day on August 25, 1991 – Linus Torvalds announces the first version of what will become Linux. pic.twitter.com/C2TDJEpkDd

— World of Engineering (@engineers_feed) August 25, 2020