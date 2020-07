Windows 10 v Insider programu dostaly hezčí nabídku Start a spoustu dalších novinek

Microsoft v tomto týdnu provedl dříve avizovanou změnu v pojmenování kruhů pro odběr nových testovacích sestavení Windows 10 v programu Insider. Namísto kruhů nyní distribuuje testovací verze v kanálech Dev, Beta a Release Preview. V tomto týdnu vyšlo vůbec první sestavení v kanále Dev, ve kterém Microsoft testuje zcela nové a neozkoušené funkce, u nichž se teprve rozhoduje, zda je někdy v budoucnu nasadí či nikoliv. Aktuální sestavení nese číslo 20161 a přináší následující novinky.

Nová nabídka Start

Na chystaný refresh nabídky Start nás Microsoft namlsává již nějakou dobu, nyní si jej mohou vyzkoušet alespoň Insideři. Změna je spíše kosmetická – dlaždice přicházejí o svojí barevnost a stávají se pouhými šedivými čtverci, na nichž lépe vynikne průběžně aktualizovaná sada ikon; původní barevné dlaždice totiž byly připraveny zejména na monochromatické ikony.

Samotné pozadí nabídky Start bude poloprůhledné, a to jak ve světlém, tak i v tmavém motivu. Na výběr nicméně zůstanou stále i vlastní barvy aplikovatelné nejen na nabídku Start, ale i hlavní panel a Centrum akcí.

ALT + Tab pro přepínání záložek v Edge

Poměrně kontroverzní novinka přichází do internetového prohlížeče Microsoft Edge. U něj bude nově možné přepínat otevřené záložky klávesovou zkratkou ALT + Tab, kterou se běžně přepínají otevřená okna. Každá otevřená záložka se bude po stisknutí zmíněné zkratky zobrazovat jako samostatná aplikace.

Naštěstí pokud preferujete dosavadní systém přepínání aplikací, budete mít možnost tuto funkci vypnout nebo jí nastavit omezení na zobrazování pouhých tří nebo pěti naposledy otevřených záložek.

Hlavní panel podle potřeby

S další novinkou se setkáte okamžitě po přihlášení k novému účtu. Pokud k němu máte připojený např. smartphone s Androidem nebo herní konzoli Xbox, dostanou se vám do Hlavního panelu ikonky aplikací Váš telefon nebo Xbox. Microsoft v Hlavním panelu slibuje personalizovaný obsah bez zbytečného bloatwaru.

Zlepšení oznámení

Drobné změny se týkají i zobrazovaní notifikací; každé oznámení nyní bude obsahovat ikonu aplikace, ze které pochází, a křížek k zavření.

Nově také Microsoft nebude rozesílat notifikace o tom, že byl automaticky aktivován/deaktivován pomocník pro lepší soustředění (např. po nastavení např. časového okna). Oznámení ale bude možné znovu zapnout.

Další stěhování z Ovládacích panelů do Nastavení

Ani v tomto sestavení Microsoft neustává ve stěhování položek z původních Ovládacích panelů do moderního Nastavení. Nově v něm najdete všechny informace o „tomto počítači“, které byly jinak k nalezení v Ovládacích panelech. Všechny odkazy, které dříve vedly do Ovládacích panelů (např. pravý klik v Průzkumníkovi – vlastnosti) vás nově přivede do Nastavení. Na kartě o Systému se také nově nachází stručnější zobrazení bezpečnostních informací a tlačítko pro vykopírování informací o počítači.

Chcete přepnout do tabletového režimu?

Windows 10 není systém pouze pro tradiční počítače, ale i pro zařízení 2 v 1, například pro většinu počítačů z rodiny Surface. U nich je možné aktivovat automatické přepínání mezi počítačovým a tabletovým módem na základě připojení/odpojení klávesnice. Při první změně stavu se systém vždy notifikací zeptal, jak se má při této chvíli v budoucnu chovat, nově nabídne přímo tabletový režim s úpravami, které byly součástí velké jarní aktualizace.

Vědecká kalkulačka pro všechny

Poslední novinka se netýká přímo Insiderů, ale vlastně všech uživatelů Windows. Dosud bylo možné v testovacích verzích zkoušet novou kalkulačku s grafickými funkcemi, nově jsou grafické funkce součástí kalkulačky i v ostré verzi systému.

Do kalkulačky lze zadávat i více rovnic pro přímé porovnání grafů, zkoušet rovnice obsahující proměnné, analyzovat zobrazené grafy pomocí myši, apod.

Nové SDK vždy s novou testovací verzí

Microsoft s přechodem na nové testovací kanály mění zvyklosti vydávání kitů pro vývojáře. Nově bude platit, že nové sestavení dorazí automaticky s korespondujícím SDK.