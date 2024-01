WhatsApp vyvíjí vlastní AirDrop, fungovat má na Androidu i iOS

Oblíbený kecálek WhatsApp připravuje vlastní řešení pro sdílení souborů

Mělo by fungovat na podobné bázi, jako AirDrop či Quick Share

Jaká budou omezení či kdy bude funkce k dispozici prozatím nevíme

Populární komunikační platforma WhatsApp je mezi uživateli poměrně oblíbená, avšak oproti konkurenci v posledních letech ztrácela, především co se týče množství funkcí. S tím se ale vývojáři nechtěli smířit a pořádně šlápli do pedálů, alespoň co se týče vývoje a nasazování nových vychytávek. V několika posledních měsících představil WhatsApp celou řadu novinek, po kterých uživatelé dlouho volali. Tentokrát se dokonce pouští ještě dále – podle serveru WABetaInfo vyvíjí vlastní alternativu k AirDrop či Quick Share.

Jak bude vypadat konkurence AirDropu od WhatsAppu?

Nová funkce sdílení souborů ve WhatsApp je v současné době ve vývoji a není připravena k beta testování. Přesto se nachází schována v beta verzi aplikace WhatsApp pro Android 2.24.2.20, přičemž na zveřejněných screenshotech je vidět, jak bude pravděpodobně služba vypadat, až bude spuštěna v ostré verzi aplikace. Zdá se, že uživatelé WhatsAppu budou moci vyhledávat další uživatele v blízkém okolí skrze novou možnost jménem „Lidé v okolí“. Odesílatel i příjemce budou muset mít tuto možnost ve WhatsApp zapnutou, aby mohli zahájit proces přenosu dat.

Zajímavé je, jak bude přenos souborů probíhat. Po iniciování přenosu na staně odesílatele bude nejspíše v případě příjemce potřeba, aby na svém zařízení otevřel aplikaci WhatsAppu a s telefonem zatřásl. Vypadá to, že nová funkce pro sdílení souborů bude informace zasílat s koncovým šifrováním. Kvůli většímu soukromí budou skryta také telefonní čísla uživatelů, takže budete moci pohodlně sdílet soubory s lidmi, kteří nejsou na vašem seznamu kontaktů.

Stejně jako Quick Share by se řešení WhatsApp mohlo spoléhat na mobilní data a Wi-Fi, popřípadě na Bluetooth, Bluetooth LE a WebRTC pro online i offline sdílení. To však nyní nemůžeme s jistotou tvrdit, protože o nové funkci nemáme k dispozici dostatek podrobnosti. Není také jasné, zda bude mít nový systém sdílení WhatsApp nějaká omezení týkající se velikosti/typu souboru/množství, nebo nás žádná omezení nečekají. Na další podrobnosti si budeme muset počkat, až bude funkce oficiálně k dispozici ve stabilní verzi aplikace WhatsApp.