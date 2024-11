Vzal emoji z iPhonu a vytvořil skutečné tenisky. Designér nicméně riskuje žalobu

Designér se inspiroval emoji od Applu a vytvořil podle něj vlastní obuv

Už původní emoji ale inspiraci ve skutečné botě od New Balance nezapře

Emoji mají na náš život zásadní vliv. Většina lidí si komunikaci bez nich nedokáže ani představit, ať už jde o běžného smajlíka, nebo celou řadu specifických symbolů, které mohou mít různé významy napříč konverzacemi po celém světě. Některé z nich se již staly bez přehánění popkulturními symboly, které inspirovaly zástupy jiných umělců v jejich tvorbě. Tak se stalo i v případě designéra Jose Wonga a jeho společnosti ABCD, který se rozhodl, že přetvoří emoji běžeckých bot od Applu do skutečného produktu.

Inspirace, nebo padělek?

Běžecké boty inspirované emoji od Applu si můžete pořídit za 219 dolarů (cca 6 400 Kč s daní), přičemž k dispozici by měly být už od příštího týdně. Tenisky budou k dispozici v běžných velikostech od čísla pět po číslo 12 amerického číslování bot. Jak moc se práce designérovi povedla se můžete podívat na snímku níže a nejen podle nás odvedl poměrně dobrou práci, alespoň co se týče přenesení 2D designu na reálný produkt, včetně zachování barevné věrnosti a řady detailů.

Podle dostupných informací je vnější část boty vyrobena z nubukové kůže a síťoviny. Mezipodešev a pata jsou odpruženy pěnou EVA a polyuretanový lem poskytuje celodenní oporu. Samotná podrážka obsahuje 5 % recyklované pryže a na stélce je potisk výrobce A(BCD) 5, který odkazuje na čipy řady A, které Apple montuje do svých zařízení.

Co patrně designérovi asi nepřišlo na mysl je skutečnost, že samotné emoji má svou předlohu v produktu ze skutečného světa. Konkrétně se jedná o botu New Balance 574, která rozhodně nebyla zvolena náhodně – šlo totiž o oblíbenou obuv zakladatele Applu Steva Jobse, pro kterého se v pozdější fázi života staly stejně ikonické, jako modré džíny a černý rolák. Otázkou tedy zůstává, zda tuto skutečnost designér opomenul omylem, či zda ji úmyslně ignoroval.

Velkou neznámou je také fakt, jak se k celé záležitosti postaví firma New Balance, která má svůj design jistě patentovaný a mohla by na výrobu těchto bot nahlížet jako na pokus o výrobu plagiátu. A jen pro zajímavost na závěr – originál boty od New Balance stojí přibližně polovinu toho, co bota od Jose Wonga a navíc je běžně dostupná i v českých obchodech.