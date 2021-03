Vyzkoušeli jsme elektrický Volkswagen ID.4. Jaké jsou naše první dojmy?

Zatímco o Volkswagenu ID.3 se mluvilo jako game changeru, prvním autu značky Volkswagen stavěném od začátku jako elektro, jako o Golfu pro 21. století, o Volkswagen ID.4 se dosud téměř mlčelo. Přitom si myslím, že to bude přesně to auto, na které zákazníci čekali.

Volkswagen uspořádal první testovací jízdy pro novináře. Po půlhodinovém briefingu jsme auto dostali na jeden a půl hodiny a mohli ho jít zkoumat. Tady je našich 10 postřehů.

1. Je to nuda

Elektromobily vždycky vypadaly trochu zvláštně. Aerodynamický tvar, úzká kola, různá podivuhodná řešení, která byste čekali u měsíčního vozítka. Ale ID.4 takový není. Má sice futuristické kliky, hodně zakapotovanou přední část, ale když půjdete okolo něj, tak vám nejspíš vůbec nepřijde, že je auto v něčem jiné. Nevypadá jako běžný elektromobil. Naopak, má svalnatou kapotu, vyboulenou „haubnu“, prostě vypadá jako úplně obyčejné auto. Éra futurustických elektromobilů, které přitahují pozornost je asi pryč.

2. Má kouli

S tím souvisí i to, že auto má hagusy, tedy podélné střešní nosiček na příčníky, na které můžete umístit třeba rakev nebo nosič na kola. U elektromobilů věc opět nevídaná. A také tažné zařízení. Ani to není zcela obvyklé. A se standardními údaji. Tedy nebrzděný vozík do hmotnosti 750 kg, ten brzděný podle toho, jestli máte zadokolku nebo čtyřkolku. Naše zadokolka utáhne na kouli až 1 tunu. Takže není problém se vydat kempovat s přívěsem nebo menší lodí.

3. Velký kus auta

Vnitřní prostor je fenomenální. Je vidět, že auta od začátku stavěná jako elektromobily mnohem lépe pracují s prostorem, protože můžou. Uvnitř ID.4 je pocitově více místa než v Tiguanu. Pomáhá tomu i výrazné prosklení a minimalistická přístrojovka. Na předních i zadních sedadlech je obrovské množství místa, stejně tak velký je kufr. Zatímco o ID.3 můžeme mluvit jako něco mezi Golfem a Passatem, ID.4 je na tom výrazně lépe. A to bude podle našeho názoru také stát za úspěšnými prodeji. Lidé chtějí za své peníze větší kus auta a to jim ID.4 dá.

4. RWD

ID.4, které jsme měli k dispozici, nabízí pohon zadních kol. A to je zkrátka dobré. Přední kola se věnují jen zatáčení, zadní tlačí auto. Je to zkrátka zábava, z řidičského hlediska je to fajn. Řidičsky tohle auto baví mnohem více, než leckterý benzinový crossover. Jízdní vlastnosti jsou velmi příjemným překvapením. Později přijde ID.4 také s pohonem všech kol.

5. Rozšířená realita

Volkswagen přišel na to, že se nemusí zapojovat do závodu o velikosti a množství displejů v řidičově zorném poli. Ten stejně nemá čas všechno sledovat. Ale nabízí obří head-up displej, který zobrazuje všechny důležité informace. Při aktivní navigaci navíc zobrazuje různé informační pokyny, jako jsou třeba šipky, kam přesně máte odbočit. Kvalitu fotografií omluvte, virtuální projekce před auto se skutečně špatně fotografuje.

6. Cena pod milion

Často se mluví o tom, že elektromobily jsou drahé. A skutečně jsou. Ale nejsou nedosažitelné. Základní ID.4 vyjde na 991 900 Kč a přitom nabízí slušnou výbavu. Naše testovací auto bylo ve výbavě Max. To znamená, že obsahovalo úplně vše, co obsahovat může a navíc nabízí nejvýkonnější motor a největší baterii s kapacitou 77 kWh. Cena se tak vyšplhala až na 1 586 200 Kč. Ale za nějakou částku 1,1 – 1,2 milionu už pořídíte slušné ID.4. Tedy za cenu, za kterou se běžně prodávají Tiguany.

7. Stále on-line

ID.4 je neustále připojené k internetu, má vlastní SIM kartu. 4G data je možné používat po celé Evropě. Přes ně si stáhnete mapové podklady, přistoupíte k autu z mobilu a třeba si aktivujete klimatizaci. Kdo chce využívat webová rádia nebo funkci hot-spotu, tak může. Ale za tu už bude chtít Volkswagen extra příplatek.

8. Lepší infotainment

Infotainment byl největší bolístkou ID.3. Byl poměrně pomalý, zasekával se, dlouho startoval. Tato verze infotainmentu byla 1.0. Mezitím byla verze 2.0 a ID.4 teď dostává verzi 2.1. Pokrok je to velký. Systém reaguje rychleji, plynuleji, během krátké jízdy nebyl čas jej pořádně otestovat, ale snad se zlepšila i stabilita. Jen pořád trvá cca 30 sekund, než celý systém naběhne do 100% funkčního stavu, kdy je možné třeba zadat cíl do navigace. To bootování zkrátka chvíli dá. Tady má Volkswagen ještě co zlepšovat.

9. Akumulátory a nabíjení

ID.4 se nabízí se dvěma akumulátory – s kapacitou 52 a 77 kWh. Ten výkonnější stačí pro dojezd přes 500 km podle WLTP. A to je hodně slušná hodnota. Nejčastěji zmiňovanou jednotku vzdálenosti v diskuzích, tedy cestu do Chorvatska, tak teoreticky zvládnete jen s jedním nabitím. Nabíjení přitom může být velmi rychlé. ID.4 se umí dobíjet výkonem až 125 kW. To jsme neměli možnost zatím ověřit. Matematicky to vychází tak, že za 30 minut se dobijete pro jízdu na 320 km. Ale tohle si nechme až na dlouhodobý test.

10. Výkon

150 kW umí s autem pořádně zacvičit. Především v nízkých rychlostech umí pořádně zarazit do sedačky a do 60 km/h zrychluje famózně. Díky ježdění jen po Praze jsme neměli možnost vyzkoušet akceleraci na 100 km/h, ta by měla proběhnout za 8,5 sekundy, což už tak oslňující není. Ještě více se těšíme na verzi GTX. Ta bude dodávána s pohonem všech kol a nabídne 225 kW. To bude jízda.

Jaké byly první desítky kilometru s ID.4? Je to normální auto. Prostorné, vzdušené, živé, s velkým kufrem a naprosto tiché. A že je na elektřinu asi není tak úplně důležité. Za pár let nám to přijde stejně normální, jako když jsme se v devadesátých letech divili tomu, že někdo si koupí osobní auto s naftovým motorem. Příští týden nás čeká první jízdy se Škodou Enyaq. Uvidíme, jak si proti koncernovému sourozenci povede.