Vyzkoušeli jsme elektrické Audi e-tron GT. Sporťák pro moderní gentlemany

O tom, že automobilový svět zažívá za posledních pár let největší změny v celé historii není třeba příliš spekulovat. Všude přítomná elektrifikace, tlak na emise, ale také vývoj baterii a nabíjení je něco, co ještě pár let prakticky nikdo nemusel řešit. A tak bude naprosto běžné, že automobilky budou ukazovat věci, které budou přirovnávat k velkým milníkům. Tak jako Audi, které nám nabídlo se svézt v e-tronu GT, který se má stát stejným milníkem jako kdysi legendární pohon quattro.

Do rukou se nám na pár hodin dostal e-tron GT quattro, což v řeči čísel znamená výkon 467 koní, které produkují dva elektromotory. Zmiňuji to hned na úvod, aby nedošlo k nějakému omylu. Nejsilnější model v nabídce Audi, je elektromobil, nikoli však e-tron GT, ale Audi RS e-tron GT, který dorazí na trh až o něco později.

Zastavíme se na skok u designu. Dostalo se ke mě pár názorů, že Audi e-tron GT vypadá daleko lépe než takové Porsche Taycan. Osobně tento pocit nesdílím, ale jsem rád, že společnost je rozdělená, protože právě design je něco, co si každý musí vybrat sám. Avšak nepopírám, že můj osobní titul s názvem nejhezčí auto automobilky, kterým jsem nedávno označil Audi A5, se nyní bude stěhovat. Na výběr je z devíti laků a devět designů disků, které jsou upravené tak, aby aerodynamický odpor byl co nejnižší. Na zádi najdete typický podpis Audi, tedy svítilny spojené tenkou linkou, které v případě zamykání i odemykání hrají světelným efektem. Naopak na přídi nečekejte masku chladiče. Celá příď je zakrytá plastem, který může mít různé barvy dle vašich požadavků.

Srovnání s Taycanem se nabízí

Srovnání s Taycanem se samozřejmě nabízí. Obě auto stojí na stejné platformě a původně jsem si myslel, že budou mířit i na stejnou klientelu. To si teď úplně nemyslím. Zatímco Taycan je doslova sportovní auto, tak e-tron GT je spíše takové GTéčko. Ostatně má to také v názvu, Ani zdaleka není tak ostré jako Taycan, ale o to více pohodlnější umí být. Jedná se o takové to auto, se kterým chcete každý víkend někam vyrazit, občas šlápnete trochu více na pilu, ale jindy se budete jen tak kochat krajinou.

GTéčko, tak jak ho vnímám já, musí umět i nějaké ty zatáčky a nejen krájet stovky a tisíce kilometrů na dálnicích. I to se inženýrům od Audi povedlo. Rychlost nabírá neuvěřitelně rychle, ale tak nějak nenásilně. Jakmile se řídíte maximální povolenou rychlostí, prakticky o tom ani nevíte. Při předjíždění podržíte plyn na podlaze na pár sekund a rázem jedete takou rychlostí, že jste na pár vteřin bez papírů. Ano, to je budoucnost, budoucnost elektrických automobilů, ať už na ně máte názor jakýkoliv.

V prvních zatáčkách cítíte hmotnost, která atakuje 2,3 tuny. Cítíte to především na brzdách. Jakmile najedete do zatáčky, Audi drží i díky rozložení hmotnosti 50:50, ale také díky nízkému těžiště. Jakmile dorazíte na apex, začnete tlačit na plynový pedál, který chytře rozděluje výkon na to kolo, kde ho zrovna potřebuje nejvíce. Asi vám nemusím říkat, že výjezd ze zatáčky je okamžitý, až by to méně zkušenější řidiče mohlo překvapit. Pro běžného smrtelníka i tato základní verze má takové zrychlení, že vám může dělat špatné. A je prakticky jedno v jaké rychlosti plynový pedál zašlápnete až na podlahu. A takový launch control, to je ještě jiná liga. V případě neopřené hlavy o hlavovou opěrku ani lehké bolest hlavy, jak druhý den po lepším večírku, nemusí být ničím překvapujícím.

Taková kancelář se vám bude líbit

Změnou prošel interiér, kde nově nenajdete volič převodovky jako například u Audi e-tron. Z toho důvodu zmizel i spodní displej, který sloužil pro ovládání klimatizačních podmínek a nově vše ovládáte pomocí hardwarových ovladačů. Za mě rozhodně lepší řešení. Uprostřed palubní desky pak displej samozřejmě zůstal. Jde o klasiku za posledních pár let, kterou v Audi už moc dobře známe. Tedy systém, který používá dlaždicové menu. Nechybí podpora Apple CarPlay a nabíjecí standard USB-C.

Asi je vám jasné, že v Audi e-tron GT sedíte nízko. Posadíte se do sportovních sedaček, které ve vrcholné variantě jdou ovládat až v 18 různých nastavení. Neskutečně příjemný je alcantarový volant, ovšem pokud se vám potí ruce tak jako mě, tak bych možná popřemýšlel o stylových rukavicích. Před volantem pak Audi virtual cockpit, který je lehce upravený, aby zobrazoval veškeré informace, které potřebujete v elektrickém autě.

S autem jsem strávil zhruba dvě hodiny v okolí Prahy, takže mluvil o nějaké spotřebě nedává moc smysl. Pokud by se pohybovala v podobných číslech jako u Porsche Taycan, tak by to znamenalo spotřebu okolo 24 kWh/100 kilometrů. Ale o tom ani Porsche, ani Audi není. O čem to však je o skvělých jízdních vlastnostech, díky kterým se do auta budete vždycky těšit. Výkon 467 koní není ve světě elektromobilů tím největším, ale na většinu záležitostí vám bude bohatě stačit. Ostatně zrychlení z klidu na sto za 4,1 sekundy je asi dostatečně vysvětlení.

Konfigurátor je bohatý a je jen na vás, co vám vaše kreditní karta dovolí. Na výběr je hned několik světlometů, brzdy, velikosti kol, trojice sportovních sedadel, ale také celá řada jízdních asistentů. Co si moc vybrat nemůžete je dojezd. Baterie o kapacitě 93,4 kWh má papírově zvládnou více jak 450 kilometrů. Reálně však odhaduji dojezd okolo 350 kilometrů. Pro většinu zákazníků by to nemusel být problém, protože i Audi e-tron GT, podobně jako Porsche Taycan využívá 800V soustavu a maximální nabíjecí výkon je až 270 kW. V tu chvíli vám stačí využít toaletu, objednat si oblíbený kávový nápoj a můžete vyrazit.

Budoucnosti není třeba se bát

Jestli se Audi e-tron GT stane takovým milníkem jako byl pro německou automobilku pohon quattro nevím. Ale po pár hodinách s tímto autem vím, že budoucnosti se bát rozhodně nemusíte. Věřím, že za pár let ani nabíjení nebude pro většinu populace velkým problémem a naopak si budeme užívat výhody, které elektrická auta mají. Kdyby bylo na mě, tak bych do své garáže postavit to nejlepší z obou světů, tedy ideálně Porsche 911 a poté klidně i Audi e-tron GT, na kterém jen těžko můžete najít nějaké ty chyby.