Vývojáři hry FIFA vzdali poctu zesnulému Pelému. Odstraní jeho kartičky z režimu Ultimate Team?

Zpráva o smrti fotbalisty Pelého šokovala celý svět

S kondolencemi přišly nejen slavné osobnosti, ale také herní vývojáři

Ti uctili legendu na Twitteru, ale možná se dočkáme i v samotné hře FIFA

Včerejší den se zapsal černým písmem nejen do historie fotbalu, ale celého sportu. Po boji s rakovinou tlustého střeva odešla z tohoto světa ve věku 82 let fotbalová legenda Pelé, občanským jménem Edson Arantes do Nascimento. Pelé se do dějin fotbalu zapsal celou řadou památných utkání, nicméně nejvíce proslul jakožto jediný držitel tří titulů mistra světa. Kondolence pozůstalým vyjádřila celá řada známých osobností a nechyběli ani vývojáři z EA Sports, kteří stojí za populární fotbalovou hrou FIFA.

Na svém twitterovém účtu sdílelo studio poděkování jednomu z nejlepších fotbalistů všech dob, které doplnila povedená grafika. Hráči se ovšem po právu začali ptát, zda uctění legendy je v této podobě dostatečné. Ostatně když v roce 2020 zesnul Diego Maradona, EA Sports se rozhodli k poměrně radikálnímu kroku – z populárního režimu FIFA Ultimate Team odstranili všechny jeho kartičky.

Právě Pelého kartičky, které se v bodové škále 0-100 pohybují mezi 91 až 98 body, by mohli vývojáři v dohledné době odstranit ze hry. Ty jsou v rámci FUT poměrně vzácné a na sekundárním trhu uvnitř hry se jejich cena pohybuje mezi 2 až 7 miliony FUT mincí, v přepočtu tedy přibližně cca 400 až 550 tisíc korun. Alternativou k odstranění kartiček může být zařazení do režimu FUT Moments, který mapuje významné okamžiky z hráčova života. Pro jakou formu poctění legendy se EA Sports nakonec rozhodně se jistě dozvíme v následujících dnech či týdnech.