Vývoj her pod taktovkou AI: Microsoft chce vývojářům výrazně usnadnit práci

Microsoft spojil síly se společností Inworld AI

Společně chtějí vytvořit nástroje pro herní vývojáře, které usnadní tvorbu videoher

Kdy se jich dočkáme, prozatím není jisté

Umělá inteligence se v letošním roce naplno začíná prosazovat, přičemž je téměř jisté, že v následujících letech ji uvidíme ve všech možných i nemožných úlohách napříč různými obory. Výjimkou nejsou ani videohry, které mají k umělé inteligenci poměrně blízko. Prozkoumat možnosti, které AI nabízí, se rozhodl také gigant Microsoft, který spojil síly se společností Inworld AI a chystá se vytvořit nástroje, které by mohly vývojářům značně usnadnit a urychlit práci. Vzhledem k tomu, že tvorba her je čím dál tím více finančně i časově náročná, tyto nástroje jistě přijdou vhod.

Umělá inteligence pomůže herním vývojářům

Od spolupráce si Microsoft slibuje prostředky, které umožní vývojářským studiím s pomocí umělé inteligence vytvářet postavy, příběhy či úkoly. AI by mohla usnadnit tvorbu detailních skriptů, dialogových stromů, větvených úkolů a dalších. Multiplatformní sada nástrojů pro umělou inteligenci bude zahrnovat kopilota návrhu umělé inteligence pro skripty a dialogy a engine postav s umělou inteligencí, který lze integrovat do her a používat k dynamickému generování příběhů, úkolů a dialogů.

„V divizi Xbox věříme, že s lepšími nástroji mohou tvůrci vytvářet ještě výjimečnější hry,“ vysvětluje Haiyan Zhang, generální manažer herní umělé inteligence v Xboxu. „Toto partnerství spojí zkušenosti společnosti Inworld s prací s generativními modely AI pro vývoj postav, špičková cloudová řešení společnosti Microsoft včetně služby Azure OpenAI Service, technické poznatky společnosti Microsoft Research o budoucnosti her a silné stránky týmu Xbox v oblasti revoluce přístupných nástrojů pro tvůrce pro všechny vývojáře,“ doplnil Zhang.

Společnost Inworld pracuje na NPC obohacenou o umělou inteligenci, která reaguje na otázky hráče podobně jako ChatGPT nebo Bing Chat, tedy na dotazy v přirozeném jazyce. Tato umělá inteligence může odpovídat jedinečným hlasem a může pracovat s komplexními dialogovými stromy či personalizovanými dynamickými příběhy ve hře. Technologii Inworld lze použít i pro vyprávění, takže například společníci v top-down RPG hrách mohou varovat před blížícími se skupinami nepřátel.

„Umělá inteligence je již dlouhou dobu nedílnou součástí vývoje her, její aplikace sahají od umělé inteligence nepřátel až po procedurální generování,“ řekl Ilya Gelfenbeyn, generální ředitel společnosti Inworld AI. „Nástup rozsáhlých jazykových modelů a generativní AI uvolnil nové možnosti pro vyprávění příběhů a zapojení postav ve hrách.“ Kdy se dočkáme prvních dostupných nástrojů, prozatím ani jedna ze společností neuvedla.