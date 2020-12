Vytaste světelné meče! Star Wars: Knights of the Old Republic II míří na Android

Herní série Knights of the Old Republic patří mezi klenoty herních příspěvků do světa Star Wars. Port prvního dílu od studia Bioware se před pár lety chopila Aspyr Media, přičemž fanoušci takřka ihned po zveřejnění začali netrpělivě vyhlížet také díl druhý.

Star Wars: Knights of the Old Republic II | Mobile Trailer

Watch this video on YouTube

Jenže ten bohužel nepřicházel. Skupina hardcore fanoušků dokonce začala na dvojce pracovat na vlastní triko, jen aby na naléhavou potřebu druhého dílu upozornila.

A po dlouhých šesti letech se všichni fanoušci světa Hvězdných válek dočkali. Star Wars: Kinghts of the Old Republic II – The Sith Lords, jak zní celý název hry, konečně zamíří na telefony a tablety s operačním systémem Android.

Mohlo by vás zajímat… Recenze Withings ScanWatch: klasické hodinky si podaly ručičky s moderními technologiemi

Datum vydání bylo stanoveno na 18. prosince za cenu 14,99 dolarů (cca 330 korun). Každý fanoušek Star Wars tento vánoční dárek jistě ocení. Za 10 dolarů je titul k mání také na iOS.