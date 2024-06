Vysoké clo na čínské elektromobily! EU zvažuje až 38 procent, týkat se může i Tesly

Mluví se o tom již nějakou dobu a včera Evropská komise vydala oficiální prohlášení, ve kterém informuje o nových celních tarifech na čínské bateriové elektromobily. Aktuální 10% clo na dovoz automobilů ze zemí mimo EU se díky tomu navýší až na 38 %, záležet bude na spolupráci automobilek s EU a výši dotací, které pobírají. Komise zároveň dopředu informovala o výši cla pro jednotlivé automobilky.

U značky BYD bychom se měli dočkat sazby 17,4 %, průměrně však půjde o 21 %, které bude platit Nio, Xpeng a možná i Tesla. „Automobilka Tesla může mít v konečné fázi individuálně vypočtenou celní sazbu,“ stojí v oficiálním prohlášení Evropské komise. Nejvyšší clo 38,1 % se má týkat koncernu SAIC. Geely má pak spadat pod 20% clo. Výběr navýšeného cla má začít platit od příštího měsíce.

The much anticipated EU EV tariffs have been announced. In 2023 just shy of half a million China made EVs were sold in the EU making up nearly one-third of the total EVs bought. 🧵 pic.twitter.com/x1G0zs3SfK

— Iola Hughes (@RhoMoIola) June 12, 2024