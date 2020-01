Vyšla nová hra Magic: ManaStrike. Inspiraci u Clash Royale nezapře

Na systémy Android a iOS právě vyšel nový titul ze světa Magic: The Gathering s názvem ManaStrike. Žánrově nejde o čistě karetní „záležitost“, jak by se dalo očekávat, nýbrž o real-time karetní strategii podobnou hitu Clash Royale.

V novince, která pochází z dílny korejského obra na poli mobilních her Netmarble, si hráč vytvoří balíček karet z jedné z pěti různých barev Many (bílé, modré, černé, červené a zelené) a poté se vydá do bitvy s reálným soupeřem. V ní bude na oponenta posílat celou řadu různých hrdinů ve snaze zničit jeho věže, které zde mají podobu dvou jednotek hrdinů a planeswalkera, nebo sesílat kouzla.

Planeswalkeři disponují jedinečnou schopností způsobující masivní zranění oponenta nebo mohou různými způsoby zvrátit průběh bitvy. Příběh hry se točí kolem planeswalkera Nicola Bolase, který vytvořil paralelní svět, aby se pokusil najít slabinu, jež by mohla zničit planeswalkery. Titul je zdarma, přičemž nabízí dvě in-game měny – zlato a drahokamy.