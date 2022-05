Výhodná akce O2! Limitovaná verze Galaxy S22 a hromada dárků k tomu. Jen pro 222 nejrychlejších

O2 připravilo zajímavou novinku pro fanoušky sportu a telefonů značky Samsung. V červnu začne prodávat limitovanou verzi modelu Samsung Galaxy S22, ke kterému dostanete celou sadu zajímavých doplňků. Cena balíčku činí 21 989 Kč a k dispozici je velmi omezený počet pouze 222 kusů. Co všechno v něm dostanete?

Hlavní položkou je pochopitelně samotný smartphone. Jedná se o základní variantu Galaxy S22 od Samsungu v konfiguraci 8/128 GB a v černém provedení bez jakýchkoliv speciálních motivů. O2 k němu kromě kabelu přibaluje ještě pouzdro a také 18W nabíjecí adaptér. A pak jsou tu i další dárky:

kupon na O2 TV Sport Plus na 12 měsíců zdarma

SIM karta nabitá na 100 GB dat

sportovní dres O2 TV Sport

sportovní lahev

kovový přívěšek ve tvaru mobilu s unikátním výrobním číslem

Operátor láká zejména na to, že jen za cenu telefonu obdrží zákazníci mnohé navíc, hlavně sportovní packet pro digitální televizi O2 TV s osmi HD kanály, jako je Premier Sport 1 a 2, Nova Sport 3 a 4 i vlastní sportovní programy O2 Sport, O2 Fotbal a O2 Tenis.

„Chtěli jsme vytvořit jedinečnou edici, která posune radost z nákupu telefonu o úroveň výš. A to se skutečně povedlo. Do jednoho balíku jsme spojili to nejzajímavější, co nabízíme. Za běžnou cenu telefonu Samsung Galaxy S22 zákazník získá celou řadu benefitů a dárků,“ přibližuje „limitku“ Václav Dostál, který má v O2 na starosti prodej mobilních telefonů a dalších zařízení.

Prodej bude probíhat exkluzivně na oficiálních stránkách O2 od 1. června. A to ještě není vše. Ve spolupráci s operátorem O2 během dnešního dne spustíme soutěž, ve které budete moci vyhrát právě celé dárkové balení včetně telefonu Samsung Galaxy S22.