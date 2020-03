Vyfoťte starý telefon a vyhrajte ohebný Huawei Mate Xs za 60 tisíc

Společnost Huawei spustila velmi atraktivní soutěž, ve které se hraje o skutečně hodnotnou cenu. Od dnešního dne do půlnoci 25. března totiž můžete soutěžit o futuristický smartphone Huawei Mate Xs s ohebným displejem. Výherce na druhém místě získá smartphone Huawei P40 lite, pro třetí místo je připraven Huawei P40 lite E.

Abyste byli zařazeni do soutěže, je nutné pořídit fotografii svého nejstaršího telefonu od Huawei. Tuto fotografii následně nahrajte do Galerie na oficiálním Huawei fóru. Následně zkopírujte odkaz na fotografii do tohoto soutěžního tématu.

Společnost Huawei na konci soutěže pomocí generátoru náhodných čísel vylosuje výherce. Kompletní podmínky soutěže naleznete zde.